Segurança

Terceiro dia do 4º júri da Chacina do Curió segue com depoimentos de testemunhas de defesa

As duas primeiras testemunhas convocadas pela defesa dos 7 PMs réus eram lotadas na Ciops na época da chacina

Redação 27 de Agosto de 2025
Banners e faixas de protesto contra a violência e a injustiça, exibidas em uma grade de ferro na rua, com árvores ao fundo e um prédio ao fundo em uma manhã ensolarada

Segurança

Quarto júri da Chacina do Curió: segundo dia é marcado por depoimento de testemunhas de defesa

Os réus acompanharam a sessão em uma sala reservada, por videoconferência, a pedido da defesa

Messias Borges e Paulo Roberto Maciel* 26 de Agosto de 2025
Familiares das vítimas da chacina do Curió

Segurança

Mães e parentes das vítimas da Chacina do Curió esperam que 'Justiça não falhe' em 4º júri do caso

O 4º julgamento, dessa vez de um núcleo composto por sete policiais militares que estavam de serviço em viaturas no dia da Chacina começou nesta segunda-feira (25). Defesa afirma que não provas que aponte omissão dos agentes

Renato Bezerra e Messias Borges 25 de Agosto de 2025
Homens armados estavam vestidos como agentes da Polícia Civil

Segurança

Atiradores disfarçados de policiais civis matam homem e deixam outro ferido no Curió, em Fortaleza

Criminosos estavam encapuzados e usando distintivos

Redação 03 de Agosto de 2025
juricurio

Segurança

Por trás de um grande júri: força-tarefa no Fórum e os esforços para manter jurados incomunicáveis

90 pessoas ligadas ao Judiciário chegaram a trabalhar ao mesmo tempo, em um dia, durante o júri da Chacina do Curió

Emanoela Campelo de Melo 04 de Outubro de 2023
curiovitimas

Segurança

'Cuidado com a vítima vai além de responsabilizar o autor': o acompanhamento do MP aos sobreviventes

Como promotores conseguiram levar a depor em juízo sobreviventes e testemunhas da ‘Chacina do Curió’, oito após o caso

Emanoela Campelo de Melo 03 de Outubro de 2023
curio

Segurança

50º episódio do podcast Pauta Segura traz bastidores de promotores e defensores no maior júri do CE

Quase oito anos após a 'Chacina do Curió', como o Ministério Público do Ceará (MPCE) conseguiu levar ao plenário testemunhas e sobreviventes do massacre?

Emanoela Campelo de Melo 03 de Outubro de 2023
curio3

Segurança

Chacina do Curió: 'nós não conseguimos chegar a todos os responsáveis', dizem promotores do MPCE

Promotores que denunciaram policiais por participar da matança lembram que chegaram a ser acusados pela defesa de oferecer ‘denúncia genérica’

Emanoela Campelo de Melo 02 de Outubro de 2023
curio1

Segurança

Por trás de um grande júri: como o Poder Público se preparou para o maior julgamento no Ceará

O Diário do Nordeste traz a série de reportagens ‘Por trás de um grande júri’, com bastidores da atuação das autoridades desde o dia seguinte à ‘Chacina do Curió’

Emanoela Campelo de Melo 01 de Outubro de 2023
Foto mostra o 1º Salão do Júri com a presença dos magistrados, os servidores da Vara, os jurados, a acusação e a defesa do caso Cúrio

Segurança

Júri da Chacina do Curió se reúne para votar condenação ou absolvição de reús no 3º julgamento

Jurados precisam responder 744 quesitos para a definição da sentença

Lucas Falconery e João Lima Neto 16 de Setembro de 2023
