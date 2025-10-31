As duas primeiras testemunhas convocadas pela defesa dos 7 PMs réus eram lotadas na Ciops na época da chacina
Os réus acompanharam a sessão em uma sala reservada, por videoconferência, a pedido da defesa
O 4º julgamento, dessa vez de um núcleo composto por sete policiais militares que estavam de serviço em viaturas no dia da Chacina começou nesta segunda-feira (25). Defesa afirma que não provas que aponte omissão dos agentes
Criminosos estavam encapuzados e usando distintivos
90 pessoas ligadas ao Judiciário chegaram a trabalhar ao mesmo tempo, em um dia, durante o júri da Chacina do Curió
Como promotores conseguiram levar a depor em juízo sobreviventes e testemunhas da ‘Chacina do Curió’, oito após o caso
Quase oito anos após a 'Chacina do Curió', como o Ministério Público do Ceará (MPCE) conseguiu levar ao plenário testemunhas e sobreviventes do massacre?
Promotores que denunciaram policiais por participar da matança lembram que chegaram a ser acusados pela defesa de oferecer ‘denúncia genérica’
O Diário do Nordeste traz a série de reportagens ‘Por trás de um grande júri’, com bastidores da atuação das autoridades desde o dia seguinte à ‘Chacina do Curió’
Jurados precisam responder 744 quesitos para a definição da sentença