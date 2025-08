Atiradores disfarçados de policiais civis matam homem e deixam outro ferido no Curió, em Fortaleza

Uma câmera de segurança registrou o momento em que dois atiradores vestidos como policiais civis entraram em uma rua do bairro Curió, em Fortaleza (CE), e executaram um homem, na noite de sexta-feira (1º). Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), uma segunda pessoa foi lesionada e socorrida.

Nas imagens, registradas às 19h11, dois homens armados usando capuzes, blusas com identificação da Polícia Civil e distintivos entram na rua disparando contra pessoas que estavam em via pública.

Veja ação de homens em via pública:

No vídeo, é possível observar o momento em que os dois homens passam por uma mulher e um cachorro na calçada. Em seguida, um deles percebe um morador saindo de trás de um poste. Ele chega a apontar a arma, mas não atira.

O segundo suspeito percebe a presença do homem ao lado do poste e dispara. É possível ouvir um grito de dor no vídeo.

O atirador que está à frente passa por um morador que foge ao perceber os disparos. Em seguida, o encapuzado efetua disparos contra um homem, mas a câmera registra apenas o barulho dos tiros.

É possível ouvir ao menos 12 tiros na gravação da câmera de segurança.

Quem era o alvo?

A Polícia Civil investiga o homicídio doloso. Conforme as primeiras informações, o homem que morreu tinha 27 anos. O nome não foi divulgado.

Ele tinha antecedentes por posse ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas, violência doméstica e receptação.

Equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da Polícia Militar e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas para a ocorrência. A investigação está a cargo da 3ª Delegacia do DHPP.