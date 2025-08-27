Diário do Nordeste
Terceiro dia do 4º júri da Chacina do Curió segue com depoimentos de testemunhas de defesa

As duas primeiras testemunhas convocadas pela defesa dos 7 PMs réus eram lotadas na Ciops na época da chacina

Escrito por
Redação seguranca@svm.com.br
Segurança
juri curio chacina messejana mortos julgamento tjce forum clovis bevilaqua
Legenda: Esta é a quarta etapa do júri do curió
Foto: Sara Parente/ ASCOM TJCE

O 4º júri da Chacina do Curió será retomado na manhã desta quarta-feira (27) com a continuidade dos depoimentos das testemunhas de defesa e, na sequência, interrogatório dos réus. No primeiro e segundo dia foram sorteados os jurados, lida a denúncia na íntegra e ouvidas seis pessoas.

Os primeiros a prestarem depoimento no Fórum Clóvis Beviláqua foram quatro sobreviventes do ataque ocorrido há quase uma década, na Grande Messejana, em Fortaleza. Na sequência, a partir das 9h dessa terça-feira, começaram a depor aqueles intimados pelos advogados de defesa dos sete policiais militares acusados.

No total, eram sete testemunhas arroladas pela defesa. O primeiro depoimento durou quase oito horas, tendo início às 9h e, entre pausas, encerrado por volta das 16h30.

teaser image
Segurança

4º júri da Chacina do Curió: sobreviventes contam terror vivido na noite e na madrugada da matança

teaser image
Segurança

Mães e parentes das vítimas da Chacina do Curió esperam que 'Justiça não falhe' em 4º júri do caso

teaser image
Segurança

Julgamento de sete PMs por Chacina do Curió começa nesta segunda-feira (25); relembre outros júris

ACIONAMENTO VIA CIOPS

Durante a oitiva de um tenente da Reserva Remunerada da Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE), o agente disse que na época do crime atuava no rastreamento das viaturas na Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops), mas não estava em serviço no dia da ocorrência. Segundo ele, a coordenadoria recebia a localização dos veículos a cada três minutos.

Questionado sobre as transcrições dos áudios das conversas entre as viaturas e a Ciops, o tenente respondeu que a Viatura RD 1087, uma das citadas no "processo de omissão", atendeu a uma ocorrência de duplo homicídio dentro do padrão da Coordenadoria.

Às 17h começou o segundo depoimento da testemunha de defesa, um ex-PM de 43 anos e atualmente enfermeiro e advogado.

A testemunha disse ter trabalhado com dois dos sete réus e contou já ter sido ouvido em plenário em outros júris da Chacina do Curió.

A reportagem do Diário do Nordeste acompanhou o início do depoimento, tendo a testemunha começado a sua fala explicando sobre o funcionamento do momento em que a Ciops recebe uma chamada, como a ocorrência é gerada e despachada.

Explicou que a ocorrência vai sendo atualizada e que depende do teleatendente atualizar ou abrir uma nova ocorrência conforme recebimento de novas informações.

Os réus acompanharam o depoimento em uma sala reservada, por videoconferência, a pedido da defesa, com autorização do colegiado de juízes.

EXPECTATIVA

As 'Mães do Curió' acompanham a sessão. Edna Souza, mãe de Alef Souza, morto aos 17 anos na chacina diz que "a minha esperança e a esperança de todas as mães e familiares é que haja Justiça. Nós precisamos para que a gente continue a vida com mais leveza, tendo a segurança que a Justiça não falhou, que não foi cega. Então a gente quer que a Justiça tire a venda que tem nos olhos e enxergue que 11 vítimas da chacina do Curió tinha que estar vivos hoje".

Já a defesa dos réus considera que não há provas que aponte a omissão dos agentes, assim como não é possível indicar que as mortes no Curió ocorreram como retaliação à morte de um policial militar, ocorrida horas antes da chacina. 

Quem são os PMs julgados?

  • Sargento PM Farlley Diogo de Oliveira;
  • Cabo PM Daniel Fernandes da Silva;
  • Cabo PM Gildácio Alves da Silva;
  • Soldado PM Francisco Fabrício Albuquerque de Sousa;
  • Soldado PM Francisco Flávio de Sousa;
  • Soldado PM Luís Fernando de Freitas Barroso;
  • Soldado PM Renne Diego Marques.

Segundos os Memoriais Finais do Ministério Público do Ceará (MPCE), os sete PMs estavam de serviço pela Polícia Militar do Ceará (PMCE), divididos em três viaturas policiais, entre a noite de 11 de novembro e a madrugada de 12 de novembro de 2015. Eles teriam deixado de atender as ocorrências no dia das mortes.

Etapas do julgamento:

* Oitiva das vítimas sobreviventes e das testemunhas de acusação e defesa
* Interrogatório dos réus
* Debate entre acusação e defesa
* Leitura de quesitos
* Votação do jurados
* Sentença dos jurados

Segurança

Redação
Há 30 minutos
Foto de adolescente que levou golpe de chave de fenda de namorado
Segurança

Adolescente grávida é agredida com chave de fenda por namorado em Quixeramobim, no Ceará

A jovem foi atingida com golpes no último domingo e segue internada nesta terça-feira (26)

Redação
26 de Agosto de 2025
Banners e faixas de protesto contra a violência e a injustiça, exibidas em uma grade de ferro na rua, com árvores ao fundo e um prédio ao fundo em uma manhã ensolarada
Segurança

Quarto júri da Chacina do Curió: segundo dia é marcado por depoimento de testemunhas de defesa

Os réus acompanharam a sessão em uma sala reservada, por videoconferência, a pedido da defesa

Messias Borges e Paulo Roberto Maciel*
26 de Agosto de 2025
Foto de fachada da Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário do Ceará, em Fortaleza. É um prédio verde e há carros e motos estacionados em volta do edifício
Segurança

CGD mantém decisão que demitiu policial militar acusado de participar de assalto em Fortaleza

O ex-PM é acusado de participar de um assalto, no Bairro de Fátima, em Fortaleza, no ano de 2022

Redação
26 de Agosto de 2025
Foto de dentro do Júri da Chacina do Curió
Segurança

Saiba como foi o primeiro dia do 4º júri da Chacina do Curió e o que deve ocorrer nesta terça (26)

Seis testemunhas da defesa dos PMs réus devem ser ouvidas, e os réus foram convocados a comparecerem ao plenário de julgamento

Matheus Facundo e Emanoela Campelo de Melo
26 de Agosto de 2025
Imagem do homem sobre a moto
Segurança

Homem é flagrado praticando suposto ato obsceno enquanto pilotava moto em Juazeiro do Norte

A SSPDS informou ao Diário do Nordeste que a Polícia Civil apura uma denúncia de atentado violento ao pudor

Redação
25 de Agosto de 2025
Foto do Júri da Chacina do Curió
Segurança

4º júri da Chacina do Curió: sobreviventes contam terror vivido na noite e na madrugada da matança

Quarto julgamento do caso tem sete PMs no banco dos réus, chamados de "Núcleo da Omissão", por estarem de serviço, não socorrerem as vítimas e nem atuarem para impedir as mortes

Matheus Facundo e Emanoela Campelo de Melo
25 de Agosto de 2025
Homem foi filmado atirando em pássaro
Segurança

Homem é filmado matando pássaro com arma de pressão, e polícia do Ceará investiga caso

Animal aparece em vídeo em cima de poste

João Lima Neto
25 de Agosto de 2025
Polícia Civil realizando investigação ao ar livre com equipe de policiais em ação, concentrados e com veículo de escritório ao fondo, em atividade policial.
Segurança

Homem é morto a pauladas por vizinho em Poranga, no Interior do Ceará

Até a manhã desta segunda-feira (25), a Polícia não conseguiu localizar o suspeito

Redação
25 de Agosto de 2025
Familiares das vítimas da chacina do Curió
Segurança

Mães e parentes das vítimas da Chacina do Curió esperam que 'Justiça não falhe' em 4º júri do caso

O 4º julgamento, dessa vez de um núcleo composto por sete policiais militares que estavam de serviço em viaturas no dia da Chacina começou nesta segunda-feira (25). Defesa afirma que não provas que aponte omissão dos agentes

Renato Bezerra e Messias Borges
25 de Agosto de 2025
Imagem mostra pessoas acompanhando um julgamento da Chacina do Curió, no Fórum Clóvis Beviláqua, em Fortaleza
Segurança

Julgamento de sete PMs por Chacina do Curió começa nesta segunda-feira (25); relembre outros júris

Outros 20 policiais militares já foram julgados, em três júris ocorridos em 2023. Um quinto julgamento, de três agentes, está marcado para setembro de 2025

Messias Borges
25 de Agosto de 2025
Foto mostra um policial penal e detentos classificados para trabalhar, em um presídio cearense
Segurança

Lotação, estrutura e tortura: Estado traça 93 medidas para acabar com problemas dos presídios no CE

O Governo e o Tribunal de Justiça também pretendem rever a política de combate a drogas e enfrentar o racismo no Sistema Penitenciário. Plano Pena Justa tem 228 páginas, quatro eixos e 41 ações mitigadoras dos problemas

Messias Borges
24 de Agosto de 2025
Foto mostra dois policiais civis realizando a prisão de um suspeito, que veste a camisa do time de futebol Flamengo, em Itapajé, no Interior do Ceará
Segurança

Homem é preso por matar empresário que não pagou valor exigido pela facção Comando Vermelho no CE

A vítima teria transferido apenas R$ 400 para os criminosos, que passaram a cobrar uma mensalidade de R$ 1 mil para atuar na região

Messias Borges
24 de Agosto de 2025
Foto de viaturas da Polícia Militar do Ceará paradas, em uma região com árvores
Segurança

Duplos homicídios: casal é executado em Amontada e irmãos são assassinados em Limoeiro do Norte

Três das quatro vítimas tinham menos de 18 anos de idade. Ninguém foi preso pelos crimes, até a publicação desta matéria

Messias Borges
24 de Agosto de 2025
Imagem do momento em que trio bate caminhão furtado
Segurança

Trio bate caminhão furtado ao ser perseguido pela PM em Fortaleza; veja vídeo

Foram detidos dois homens, de 27 e 18 anos, e apreendido um adolescente, de 16 anos

Redação
23 de Agosto de 2025
Dinheiro falso apreendido em Caucaia pela Polícia Rodoviária
Segurança

Homem é preso com mais de R$ 18 mil em notas falsas na CE-085, em Caucaia

Suspeito levava o dinheiro escondido próximo ao câmbio de uma caminhonete que ele dirigia

Redação
23 de Agosto de 2025
Pacotes roxos de maconha empilhados com castanhas espalhadas no chão e placas da Polícia Militar e BPRE acima.
Segurança

PM apreende 100 kg de maconha escondidos em pacotes de castanha de caju no Interior do CE

Suspeitos usaram a estratégia para tentar despistar os policiais, mas acabaram presos em flagrante

Redação
23 de Agosto de 2025
Foram absolvidos: o ex-policial militar Lúcio Antônio de Castro Gomes; o cabo PM José Eudásio Nascimento de Sousa; e o também cabo PM Raimundo Nonato Soares Pereira
Segurança

Dois PMs e um ex-PM são absolvidos da acusação de matar comerciante em Maracanaú há mais de 18 anos

Os réus eram apontados como integrantes de um grupo de extermínio, que teria cometido o homicídio a mando do irmão da vítima

Messias Borges
23 de Agosto de 2025
montagem de fotos mostra pistola e celulares apreendidos de suspeitos por tentativa de homicídio no Vicente Pinzón, em Fortaleza
Segurança

Trio é preso por tentativa de homicídio no Vicente Pinzón, em Fortaleza

Homens envolvidos na ação possuem passagens pela polícia

Redação
22 de Agosto de 2025
Julgamento de Pedro Henrique Correia de Holanda, 47, será no dia 19 de setembro de 2025, às 9h, no 1º Salão do Júri do Fórum Clóvis Beviláqua
Segurança

Após 12 anos, comerciante acusado de morte de jovem em acidente em Fortaleza deve ir a júri

A vítima estava dentro do carro do acusado. Ele perdeu o controle do veículo, subiu a calçada e colidiu com o canteiro central da Avenida Aguanambi. Segundo a acusação, ele dirigia sob efeito de álcool

Emerson Rodrigues
22 de Agosto de 2025