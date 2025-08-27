Terceiro dia do 4º júri da Chacina do Curió segue com depoimentos de testemunhas de defesa

O 4º júri da Chacina do Curió será retomado na manhã desta quarta-feira (27) com a continuidade dos depoimentos das testemunhas de defesa e, na sequência, interrogatório dos réus. No primeiro e segundo dia foram sorteados os jurados, lida a denúncia na íntegra e ouvidas seis pessoas.

Os primeiros a prestarem depoimento no Fórum Clóvis Beviláqua foram quatro sobreviventes do ataque ocorrido há quase uma década, na Grande Messejana, em Fortaleza. Na sequência, a partir das 9h dessa terça-feira, começaram a depor aqueles intimados pelos advogados de defesa dos sete policiais militares acusados.

No total, eram sete testemunhas arroladas pela defesa. O primeiro depoimento durou quase oito horas, tendo início às 9h e, entre pausas, encerrado por volta das 16h30.

ACIONAMENTO VIA CIOPS

Durante a oitiva de um tenente da Reserva Remunerada da Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE), o agente disse que na época do crime atuava no rastreamento das viaturas na Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops), mas não estava em serviço no dia da ocorrência. Segundo ele, a coordenadoria recebia a localização dos veículos a cada três minutos.

Questionado sobre as transcrições dos áudios das conversas entre as viaturas e a Ciops, o tenente respondeu que a Viatura RD 1087, uma das citadas no "processo de omissão", atendeu a uma ocorrência de duplo homicídio dentro do padrão da Coordenadoria.

Às 17h começou o segundo depoimento da testemunha de defesa, um ex-PM de 43 anos e atualmente enfermeiro e advogado.

A testemunha disse ter trabalhado com dois dos sete réus e contou já ter sido ouvido em plenário em outros júris da Chacina do Curió.

A reportagem do Diário do Nordeste acompanhou o início do depoimento, tendo a testemunha começado a sua fala explicando sobre o funcionamento do momento em que a Ciops recebe uma chamada, como a ocorrência é gerada e despachada.

Explicou que a ocorrência vai sendo atualizada e que depende do teleatendente atualizar ou abrir uma nova ocorrência conforme recebimento de novas informações.

Os réus acompanharam o depoimento em uma sala reservada, por videoconferência, a pedido da defesa, com autorização do colegiado de juízes.

EXPECTATIVA

As 'Mães do Curió' acompanham a sessão. Edna Souza, mãe de Alef Souza, morto aos 17 anos na chacina diz que "a minha esperança e a esperança de todas as mães e familiares é que haja Justiça. Nós precisamos para que a gente continue a vida com mais leveza, tendo a segurança que a Justiça não falhou, que não foi cega. Então a gente quer que a Justiça tire a venda que tem nos olhos e enxergue que 11 vítimas da chacina do Curió tinha que estar vivos hoje".

Já a defesa dos réus considera que não há provas que aponte a omissão dos agentes, assim como não é possível indicar que as mortes no Curió ocorreram como retaliação à morte de um policial militar, ocorrida horas antes da chacina.

Quem são os PMs julgados?

Sargento PM Farlley Diogo de Oliveira;

Cabo PM Daniel Fernandes da Silva;

Cabo PM Gildácio Alves da Silva;

Soldado PM Francisco Fabrício Albuquerque de Sousa;

Soldado PM Francisco Flávio de Sousa;

Soldado PM Luís Fernando de Freitas Barroso;

Soldado PM Renne Diego Marques.

Segundos os Memoriais Finais do Ministério Público do Ceará (MPCE), os sete PMs estavam de serviço pela Polícia Militar do Ceará (PMCE), divididos em três viaturas policiais, entre a noite de 11 de novembro e a madrugada de 12 de novembro de 2015. Eles teriam deixado de atender as ocorrências no dia das mortes.

Etapas do julgamento:

* Oitiva das vítimas sobreviventes e das testemunhas de acusação e defesa

* Interrogatório dos réus

* Debate entre acusação e defesa

* Leitura de quesitos

* Votação do jurados

* Sentença dos jurados