4º júri da Chacina do Curió: sobreviventes contam terror vivido na noite e na madrugada da matança

No primeiro dia do quarto júri da Chacina do Curió nesta segunda-feira (25), que tem sete policiais militares no banco dos réus, os sobreviventes relembraram momentos de terror vivido entre a noite de 11 de novembro e a madrugada de 12 de novembro de 2015. A nova etapa de julgamento é para os agentes de segurança conhecidos como o "Núcleo da Omissão".

Os policiais estavam de serviço na região do Curió e, segundo a tese do Ministério Público do Ceará (MPCE), poderiam ter evitado a Chacina.

"Se tu não colaborar vai acabar como os outros aí", foi o que o sobrevivente Francisco Breno ouviu de homens camuflados com balaclava que o retiraram de casa e rodaram de carro com ele por cerca de três horas. O jovem foi "escolhido" por policiais e ameaçado de morte por supostamente conhecer um homem identificado como 'Curió', que estaria envolvido na morte do policial Serpa, ocorrida horas antes da Chacina.

Breno foi a segunda testemunha de acusação ouvida na tarde desta segunda. Ele relatou no júri que ouviu os acusados afirmando que no dia seguinte a "mídia" ia noticiar as mortes como "briga de facção".

O primeiro depoimento do 4º júri foi o de Genilson, sobrevivente que levou cinco tiros e ficou paraplégico. Ele só soube o que ocorreu quando chegou ao Frotinha da Messejana.

Nesta segunda parte do primeiro dia de julgamento, há previsão de depoimento de seis testemunhas de acusação. O primeiro momento, durante a manhã, foi de sorteio dos jurados e leitura da denúncia.

'Atuação de um polícia letal', pontua conselheira

Antes do retorno dos trabalhos do júri nesta tarde, Ana Carolina Santos, conselheira do Conselho Nacional de Direitos Humanos (CNDH) falou sobre a importância do resultado para as famílias e disse que, apesar da demora em julgar, o caso demanda "complexidade" e "tempo de justiça".

"O CNDH se solariza pela situação, sobretudo com as mães e os familiares. Então a gente espera muito que esses julgamentos seja uma forma de o estado ser responsabilizado pelas mortes sistemáticas que tem produzido a partir da atuação de uma polícia que é letal. Sobretudo sobre nossa juventude negra", pontuou a conselheira, que representa a Iniciativa Negra por uma Nova Política sobre Drogas.

A conselheira pontuou que espera dos júris um "processo reparatório de indenização das mães e familiares e que haja um controle externo da polícia, para que a gente possa barrar esse processo de letalidade policial que tem sido produzido pelo estado brasileiro a partir da reprodução do racismo estrutural".

Quem são os PMs julgados?

Sargento PM Farlley Diogo de Oliveira;

Cabo PM Daniel Fernandes da Silva;

Cabo PM Gildácio Alves da Silva;

Soldado PM Francisco Fabrício Albuquerque de Sousa;

Soldado PM Francisco Flávio de Sousa;

Soldado PM Luís Fernando de Freitas Barroso;

Soldado PM Renne Diego Marques.

Segundos os Memoriais Finais do Ministério Público do Ceará (MPCE), os sete PMs estavam de serviço pela Polícia Militar do Ceará (PMCE), divididos em três viaturas policiais, entre a noite de 11 de novembro e a madrugada de 12 de novembro de 2015. Eles teriam deixado de atender as ocorrências no dia das mortes.