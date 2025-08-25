Homem é morto a pauladas por vizinho em Poranga, no Interior do Ceará

Um homem de 44 anos foi assassinado no município de Poranga, no Interior do Ceará, na madrugada desse domingo (24). Segundo informações apuradas pelo Diário do Nordeste, o suspeito, que é vizinho da vítima, utilizou um pedaço de madeira para cometer o crime.

O caso ocorreu na rua Cabana Século XX. A vítima, identificada como Antônio Alci Vieira de Souza, foi atacada em via pública após um desentendimento com o agressor, Gilvan Vieira de Souza. Devido à intensidade dos golpes, Antônio não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Informações preliminares sugerem que a discussão entre os dois homens foi causada por ciúmes. Isso porque a vítima teria, supostamente, se envolvido com uma moradora da região onde o agressor reside.

Após o fato, a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) foi chamada, mas não localizou o suspeito. O paradeiro dele permanece desconhecido até a manhã desta segunda-feira (25). Em nota, a corporação afirmou que o caso está a cargo da Delegacia de Polícia Civil de Crateús, que "realiza diligência com o intuito de capturar o suspeito da ação criminosa".