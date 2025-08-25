Homem é filmado matando pássaro com arma de pressão, e polícia do Ceará investiga caso

A Polícia Civil apura as circunstâncias da morte de uma ave em Monsenhor Tabosa (CE). Em denúncia recebida pelo Diário do Nordeste e enviada para investigação, na tarde de domingo (25), três pessoas aparecem em vídeo conversando sobre o pássaro que aparece no alto de um poste.

No início do diálogo, uma mulher diz: "Matou os passarinhos do meu pai", dando a entender que a ave seria de rapina. Em seguida, um homem surge com uma carabina, aparentemente, de pressão — popularmente chamada de "arma de chumbinho". Depois, ele mira no animal, dispara e a ave cai em uma residência vizinha. A Delegacia de Polícia Civil da cidade apura o crime ambiental.