Suspeito de exercício ilegal da Medicina é preso em Pedra Branca, no Interior do Ceará

Um homem foi preso suspeito de exercício ilegal de Medicina e peculato, na tarde dessa terça-feira (29), na cidade de Pedra Branca, no Interior do Ceará.

Conforme a Polícia Federal, o indivíduo também é réu pela prática de crimes de extorsão e ameaça. A identidade do preso não foi divulgada.

Segundo o Código Penal, o peculato ocorre quando o funcionário público desvia ou se apropria "de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tem a posse em razão do cargo". A pena prevista é de reclusão, de dois a 12 anos, além de multa.

A operação foi deflagrada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Estado do Ceará (FICCO), composta pela PF, Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS-CE), Polícia Militar do Ceará (PMCE), Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), Polícia Rodoviária Federal (PRF), Secretaria Nacional de Políticas Penais (SENAPPEN), Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização do Estado do Ceará (SAP) e Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp).