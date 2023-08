Em assalto a padaria no Cariri, homem leva dinheiro e ainda pede bolo e salgados; veja vídeo

Um homem anunciou um assalto em uma padaria no município de Barbalha, na Região do Cariri cearense, e além do dinheiro do caixa levou um bolo de sua escolha e salgados. O caso ocorreu na noite do último sábado (26), pouco depois das 21h. Segundo uma testemunha, essa foi a segunda vez que o mesmo homem assaltou a padaria. Na primeira vez, no dia 12 de agosto, ele levou somente um bolo.

A ação nesse sábado foi capturada por câmeras de segurança do estabelecimento. Ao adentrar no local, o suspeito pergunta se há alguém armado e depois procede com o crime. Ele teria fugido com R$ 150 da padaria.

Crime foi capturado por câmeras de segurança; confira:

Ele delega funcionários para juntarem o dinheiro em um saco plástico e, em meio ao assalto, pede: "[sic] bora, macho, agora pega um bolo confeitado aí. Bora, me dê".

Roubo em investigação

Conforme nota da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) investiga o roubo. A pasta informa que "suspeitos armados entraram em um estabelecimento comercial e subtraíram certa quantia em dinheiro e produtos vendidos no local".

Ainda nas câmeras de segurança é possível ver que havia um homem do lado de fora. Ele seria o apoio do suspeito que entrou na padaria e cometeu o roubo.

Após a ocorrência, equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) estiveram no local e fizeram diligências, mas os homens não foram localizados até esta terça-feira (29).

"Um Boletim de Ocorrência (BO) foi registrado nesta segunda-feira (28), na Delegacia Municipal de Barbalha, unidade da PC-CE que segue em diligências no intuito de identificar e localizar os envolvidos com o crime", diz a SSPDS.