Sigilo Quebrado: 2º episódio revela detalhes da investigação do primeiro sequestro do Ceará

O segundo episódio da primeira temporada do podcast 'Sigilo Quebrado', do Diário do Nordeste, está no ar. Neste capítulo, o jornalista Emerson Rodrigues traça um panorama histórico sobre a "indústria" do sequestro que existia nos estados do Sudeste do Brasil no fim dos anos 1980 e anos 1990.

Sobre o Caso Natália, vítima do primeiro sequestro mediante extorsão no Ceará, o episódio traz detalhes já explorados e outros ainda inéditos sobre a investigação do caso na visão dos delegados, Luiz Carlos Dantas e Herbet Ponte e Silva.

O nome do episódio, '40 Milhões de Cruzeiros' faz referência ao valor pedido como resgate pelas três mulheres condenadas por sequestrar e assassinar a criança de seis anos, em Camocim, Interior do Estado.

O delegado Herbet Ponte Silva vai contar como foram as buscas iniciais e as prisões de duas das acusadas. Já Dantas fala sobre a ida dele para Camocim, como um delegado especialista em investigar esse tipo de crime. Além de uma viagem ao Rio de Janeiro durante a apuração do caso.

OUTROS EPISÓDIOS

No total, serão cinco episódios, publicados semanalmente, sempre às terças para contar a história do sequestro ocorrido há 31 anos.

EMERSON RODRIGUES Editor de Segurança do Diário do Nordeste Tratamos o caso sem sensacionalismo e com distanciamento necessário para recontar e fazer com o que as pessoas conheçam a história. As acusadas já pagaram pelo crime que cometeram. Não temos o objetivo de julgá-las novamente. Mas, é um caso histórico, e está no imaginário dos crimes que marcaram a população de Camocim e do Ceará".

O ouvinte também saberá as possíveis motivações e como a família da vítima ainda convive atualmente com o drama da morte da pequena Natália.

OUÇA UM NOVO EPISÓDIO A CADA SEGUNDA-FEIRA, NO SEU TOCADOR DE PODCAST PREFERIDO:

Spotify

Amazon

Apple

Deezer

Google Podcasts

YouTube