Sigilo Quebrado: criança vítima do primeiro sequestro do Ceará foi atraída com coelhinhos de pelúcia

O primeiro episódio do podcast 'Sigilo Quebrado', do Diário do Nordeste, está no ar desde as 6 horas desta terça-feira (22). Com o título "Coelhinhos da Morte", o episódio conta como a menina Natália, de seis anos, foi atraída pelas próprias vizinhas com coelhinhos de pelúcia, para o que viraria seu sequestro e, depois, sua morte. O crime aconteceu há 31 anos, em Camocim.

No total, serão cinco episódios, publicados semanalmente, para contar a história que se tornou o primeiro caso de extorsão mediante sequestro do Ceará.

Para a produção do episódio, Emerson Rodrigues ouviu o pai e a tia de Natália, José Mota Lopes Siebra e Valdira Lopes, e analisou trechos do processo judicial que tratou do caso e de reportagens publicadas à época.

Legenda: Natália foi atraída pela vizinha com a promessa de ver coelhinhos de pelúcia Foto: Shutterstock

Os episódios podem ser ouvidos nos principais tocadores de podcasts, buscando por 'Sigilo Quebrado', assim como no feed do podcast 'Pauta Segura'.

Próximos episódios

Nos próximos episódios, serão destrinchados outros detalhes da investigação e do julgamento das três mulheres que participaram do crime. O ouvinte também saberá as possíveis motivações e como a família da vítima vive atualmente.

Emerson Rodrigues Editor de Segurança do Diário do Nordeste Tratamos o caso sem sensacionalismo e com distanciamento necessário para recontar e fazer com o que as pessoas conheçam a história. As acusadas já pagaram pelo crime que cometeram. Não temos o objetivo de julgá-las novamente. Mas, é um caso histórico, e está no imaginário dos crimes que marcaram a população de Camocim e do Ceará".

OUÇA UM NOVO EPISÓDIO A CADA SEGUNDA-FEIRA, NO SEU TOCADOR DE PODCAST PREFERIDO:

Spotify

Amazon

Apple

Deezer

Google Podcasts

YouTube