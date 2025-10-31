Diário do Nordeste
Ceará

Caminhonete capota em praia de Camocim, no litoral do Ceará

Na ocorrência, um dos ocupantes do veículo ficou inconsciente e precisou ser conduzido ao hospital

Redação 04 de Outubro de 2025
Imagem mostra praia de Tatajuba, em Camocim, no final da tarde, com kitesurfistas praticando esporte e pessoas sentadas à beira do mar

Segurança

Kitesurfista morre afogado durante prática no mar de Camocim

Atleta participava do Tatajuba Kite Festival 2025 quando ocorreu o acidente

Redação 21 de Setembro de 2025
Imagem da casa onde as crianças foram deixadas e da mãe sendo presa.

Segurança

Mãe é presa por abandonar filhos em casa por 12 dias com lixo e animais mortos

Um dos filhos tem Transtorno do Espectro Autista (TEA), outro registrava em um diário quantos dias a mãe teria saído

Bergson Araujo Costa 21 de Setembro de 2025
Foto da fachada da Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário do Ceará (CGD), com uma viatura da Polícia Militar à frente

Segurança

Oito PMs são absolvidos em investigação por omissão na morte de jovem dentro de delegacia no Ceará

Outros três policiais militares foram punidos pela CGD com 5 dias de permanência disciplinar no quartel. Um ex-PM vai a júri popular pelo homicídio

Messias Borges 08 de Setembro de 2025
Foto do jovem Mateus Silva Cruz, assassinado a tiros aos 19 anos, dentro da Delegacia Regional de Camocim, em fevereiro de 2022. Na imagem, ele está na praia, veste uma blusa roxa e preta, sem mangas

Segurança

Julgamento de ex-PM por assassinato de jovem dentro de delegacia no Ceará é marcado pela Justiça

O crime aconteceu em Camocim, mas o júri foi desaforado para Fortaleza em razão de dúvida sobre a imparcialidade dos jurados e para preservar a segurança do réu

Messias Borges 08 de Setembro de 2025
Foto de praia de Camocim. Cenário no fim de tarde, com mar ao fundo

Segurança

Adolescente morre afogado em lago de Camocim, no Ceará

Caso ocorreu nesse sábado (12) e está sendo investigado

Redação 13 de Julho de 2025
onça-parda rugindo

Ceará

Onça é encontrada em barraca de praia de Camocim; animal foi resgatado

O felino foi resgatado com segurança e ficou sob os cuidados da Secretaria Estadual de Proteção Animal

Bergson Araujo Costa 08 de Julho de 2025
Cartela de Mega-Sena sendo marcada

Negócios

Aposta no Ceará acerta cinco dezenas da Mega-Sena concurso 2871 e leva R$ 59 mil

Nenhuma aposta acertou as seis dezenas, fazendo com que o valor estimado para o próximo sorteio seja R$ 45 milhões

Redação 03 de Junho de 2025
Mãos sendo lavadas em pia na cor branca para matéria sobre aumento na conta de água e esgoto em nove municípios do Ceará

Ceará

Nove municípios do Ceará terão aumento nas tarifas de água e esgoto; saiba quais

Os reajustes são lineares e aplicáveis à tabela de tarifas dos trabalhos prestados pelos Serviços Autônomos de Água e Esgoto (SAAEs)

Redação 24 de Abril de 2025
Resultado das eleições 2024 para Vereador

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para vereador em Camocim?

Os eleitos vão cumprir o mandato de quatro anos

Redação 05 de Outubro de 2024
