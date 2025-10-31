Na ocorrência, um dos ocupantes do veículo ficou inconsciente e precisou ser conduzido ao hospital
Atleta participava do Tatajuba Kite Festival 2025 quando ocorreu o acidente
Um dos filhos tem Transtorno do Espectro Autista (TEA), outro registrava em um diário quantos dias a mãe teria saído
Outros três policiais militares foram punidos pela CGD com 5 dias de permanência disciplinar no quartel. Um ex-PM vai a júri popular pelo homicídio
O crime aconteceu em Camocim, mas o júri foi desaforado para Fortaleza em razão de dúvida sobre a imparcialidade dos jurados e para preservar a segurança do réu
Caso ocorreu nesse sábado (12) e está sendo investigado
O felino foi resgatado com segurança e ficou sob os cuidados da Secretaria Estadual de Proteção Animal
Nenhuma aposta acertou as seis dezenas, fazendo com que o valor estimado para o próximo sorteio seja R$ 45 milhões
Os reajustes são lineares e aplicáveis à tabela de tarifas dos trabalhos prestados pelos Serviços Autônomos de Água e Esgoto (SAAEs)
Os eleitos vão cumprir o mandato de quatro anos