Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Julgamento de ex-PM por assassinato de jovem dentro de delegacia no Ceará é marcado pela Justiça

O crime aconteceu em Camocim, mas o júri foi desaforado para Fortaleza em razão de dúvida sobre a imparcialidade dos jurados e para preservar a segurança do réu

Escrito por
Messias Borges messias.borges@svm.com.br
Segurança
Foto do jovem Mateus Silva Cruz, assassinado a tiros aos 19 anos, dentro da Delegacia Regional de Camocim, em fevereiro de 2022. Na imagem, ele está na praia, veste uma blusa roxa e preta, sem mangas
Legenda: Mateus Silva Cruz foi assassinado a tiros aos 19 anos, dentro da Delegacia Regional de Camocim, em fevereiro de 2022
Foto: Reprodução

O julgamento do ex-policial militar George Tarick de Vasconcelos Ferreira, de 37 anos, por matar o jovem Mateus Silva Cruz, aos 19 anos, em fevereiro de 2022, dentro de uma delegacia da Polícia Civil, foi marcado pela Justiça Estadual. O acusado foi demitido da Polícia Militar do Ceará (PMCE), em dezembro de 2023.

A 3ª Vara do Júri de Fortaleza marcou o julgamento para o dia 24 de novembro deste ano, às 9h30. Apesar do crime ter ocorrido na Delegacia Regional de Camocim, o júri foi desaforado (transferido) para Fortaleza em razão de dúvida sobre a imparcialidade dos jurados e para preservar a segurança do réu.

O Ministério Público do Ceará (MPCE) pediu pelo desaforamento em razão do "comportamento dos familiares da vítima, que coagiram testemunhas no curso do processo e ameaçaram o causídico (advogado) do acusado", segundo a decisão do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), proferida no dia 10 de fevereiro deste ano.

Considerando a extrema necessidade de preservar a imparcialidade do Júri no caso ora analisado e garantir a lisura dos procedimentos judiciais, bem como as inúmeras ameaças relatadas pelas autoridades, os autos devem ser remetidos para a Comarca de Fortaleza."
Tribunal de Justiça do Ceará
Em decisão

A defesa de George Tarick de Vasconcelos Ferreira não foi localizada pela reportagem para comentar sobre o julgamento. O espaço segue aberto para futuras manifestações.

Veja também

teaser image
Segurança

Mulher vai a júri popular por matar a tiros esposo policial militar em Fortaleza

teaser image
Segurança

PM acusado de chefiar milícia em Fortaleza viola monitoramento eletrônico

O que diz a acusação

O Ministério Público do Ceará pediu à Justiça Estadual para levar George Tarick de Vasconcelos Ferreira a júri popular por homicídio triplamente qualificado (por motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima), o que foi atendido pela 1ª Vara da Comarca de Camocim, em fevereiro de 2023.

O ex-policial militar é acusado de matar a tiros Mateus Silva Cruz, dentro da Delegacia Regional de Camocim, na madrugada de 6 de fevereiro de 2022.

Conforme as Alegações Finais do MPCE, "a vítima e o denunciado envolveram-se em uma discussão banal" nas dependências de uma boate em Camocim, "tendo entrado em vias de fato e se lesionado mutuamente". 

Mateus e um amigo foram vítimas de "uma série de agressões perpetradas pelo réu e por outros policiais", detidos e levados à Delegacia da Polícia Civil, segundo o Ministério Público. 

Enquanto o jovem estava detido, "os demais policiais envolvidos na ocorrência transitavam livremente pelo local", narrou o MPCE. "Em certo momento, o réu adentrou na Delegacia e, de inopino, desferiu uma série de tiros contra a vítima Mateus, que foi a óbito no local", concluiu o Órgão.

O que diz a defesa

Segundo os Memoriais Finais da defesa do réu, George Tarick alegou que passava na frente da boate, quando "foi questionado por Mateus, pegando no seu braço de forma violenta, se ele iria entrar na frente de todos só porque era policial, ato contínuo ele desferiu um soco no rosto do denunciado e passou a gritar 'tu vai morrer, seu desgraça!'".

O ex-policial militar teria dado voz de prisão a Mateus Cruz, que teria resistido. "Com o apoio de viaturas policiais que foram acionadas, os envolvidos foram levados para a Delegacia de Camocim, onde a vítima continuou a proferir ameaças ao denunciado", relatou a defesa.

"Nesse momento, o denunciado conta que pegou sua arma e passou a desferir os disparos contra a vítima até descarregar a arma. Deixou consignado que jamais foi do seu interesse ceifar a vida da vítima e que só o fez a partir do momento em que ela passou a ameaçar seus filhos, pois enquanto as ameaças estavam sendo direcionada a sua pessoa, teve controle emocional para não se abalar, o que não conseguiu quando os alvos das ameaças passaram a ser seus filhos de 15 e 02 anos de idade", alegou a defesa.

A defesa sustentou, nos Memoriais Finais, que "não há nos autos elementos de prova que demonstrem o dolo do acusado, devendo prevalecer o princípio constitucional da presunção de inocência e do in dubio pro reo".

Demissão da Polícia Militar

George Tarick de Vasconcelos Ferreira foi demitido dos quadros da Polícia Militar do Ceará, por decisão da Controladoria Geral de Disciplina, publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) de 1º de dezembro de 2023.

Em razão do assassinato cometido dentro da delegacia, o controlador geral Rodrigo Bona Carneiro acatou os relatórios Final e Complementar elaborados pela Comissão Processante, "em face da prática de atos que revelam incompatibilidade (do então PM) com a função militar estadual, comprovado mediante Processo Regular".

Considerando que o resultado transgressivo morte possui nexo de causalidade incontestável com a conduta do acusado e não há nos autos nenhuma prova minimamente consistente de que tenha havido causa excludente de ilicitude ou dirimente da culpabilidade, perfazendo-se, deste modo, todos os requisitos para a configuração da transgressão equiparada ao crime de homicídio."
Rodrigo Bona Carneiro
Controlador geral de Disciplina

A CGD também investigou administrativamente 11 policiais militares que estavam de serviço no dia do homicídio e atenderam a ocorrência e eram suspeitos de omissão. Oito deles foram absolvidos e os outros três, punidos com cinco dias de permanência disciplinar, conforme a publicação do DOE da última quarta-feira (3).

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Foto da fachada da Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário do Ceará (CGD), com uma viatura da Polícia Militar à frente
Segurança

Oito PMs são absolvidos em investigação por omissão na morte de jovem dentro de delegacia no Ceará

Outros três policiais militares foram punidos pela CGD com 5 dias de permanência disciplinar no quartel. Um ex-PM vai a júri popular pelo homicídio

Messias Borges
Há 10 minutos
Foto do jovem Mateus Silva Cruz, assassinado a tiros aos 19 anos, dentro da Delegacia Regional de Camocim, em fevereiro de 2022. Na imagem, ele está na praia, veste uma blusa roxa e preta, sem mangas
Segurança

Julgamento de ex-PM por assassinato de jovem dentro de delegacia no Ceará é marcado pela Justiça

O crime aconteceu em Camocim, mas o júri foi desaforado para Fortaleza em razão de dúvida sobre a imparcialidade dos jurados e para preservar a segurança do réu

Messias Borges
Há 10 minutos
agressao motorista de app indiciado vitima fisioterapeuta passageira
Segurança

Motorista de app que agrediu passageira e levou pertences da vítima é indiciado no Ceará

O caso foi registrado, por meio de Boletim de Ocorrência (BO), no último dia 2 de setembro deste ano

Redação
07 de Setembro de 2025
foto forum decisao absolvicacao faccao criminosa
Segurança

Quatro acusados de traficar drogas em Fortaleza e Caucaia são absolvidos na Justiça do Ceará

O grupo passou a ser investigado em 2018, após a análise de interceptações telefônicas autorizadas pela Justiça

Redação
07 de Setembro de 2025
Imagem mostra policiais civis da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas em atuação em uma operação. A imagem mostra dois policiais civis, com coletes balísticos. Um agente mostra uma arma de fogo apreendida
Segurança

Delegacia que combate facções no CE já prendeu 488 suspeitos em 2025, mais que em todo o ano de 2024

Entre os presos, estão membros das quatro principais facções que atuam no Estado. As capturas ocorreram em todo o Ceará e até em outros estados brasileiros

Messias Borges
07 de Setembro de 2025
Viatura da Polícia Civil do Ceará, que elucidou crime de feminicídio em Tejuçuoca
Segurança

Homem é preso em Tejuçuoca por feminicídio após crime ser registrado como acidente de trânsito

O caso ocorreu em dezembro de 2023, mas homem foi preso na última quarta-feira (3)

Redação
06 de Setembro de 2025
drone sap secretaria penitenciária presídios facções rebolo delivery do crime
Segurança

Governo investe em equipamento 'anti-drone' para impedir 'delivery do crime' em presídios no Ceará

Só neste ano de 2025, policiais penais derrubaram 19 drones "sobrevoando os perímetros penitenciários" no Estado

Redação
06 de Setembro de 2025
Foto do engenheiro-agronômo cearense acusado de ser integrante de facção deixando a prisão
Segurança

Engenheiro preso por ser confundido com membro de facção no Ceará é solto após mais de 40 dias

Cearense saiu da Unidade Prisional (UP) de Quixadá nesta sexta-feira (5)

Matheus Facundo
05 de Setembro de 2025
Agentes durante operação que apreendeu lubrificantes em Aquiraz
Segurança

Quase 200 litros de óleo lubrificante falsificado são apreendidos em Aquiraz

Material não possuía registro como determina a Resolução da Agência Nacional de Petróleo

Bergson Araujo Costa
05 de Setembro de 2025
provedor ataque barra internet facção vigilante rendido
Segurança

Mulher investigada por ataque a sede de provedor de internet em Fortaleza é presa; veja vídeo

O ataque a sede do provedor aconteceu no último dia 30 de agosto

Redação
05 de Setembro de 2025
Foto de Hilux SW4
Segurança

Homens encapuzados assaltam casa paroquial e fazem padres reféns no Ceará; R$ 6 mil são levados

Suspeitos estavam atrás de supostos R$ 100 mil que o padre estaria escondendo em casa

Redação
05 de Setembro de 2025
draco comando vermelho prisao facção ceará polícia civil rio de janeiro
Segurança

Líder do CV preso em Copacabana é transferido para presídio no Ceará após Polícia encontrar 10 celulares em cela

38 mandados de prisão foram cumpridos na sexta fase da Operação Nocaute

Emanoela Campelo de Melo e Messias Borges
05 de Setembro de 2025
Viaturas policiais nas ruas para cumprir mandados de prisão contra membros do Comando Vermelho
Segurança

Polícia cumpre 38 mandados de prisão contra membros do CV no Ceará

Operação foi realizada na capital cearense, em Maranguape e em Maracanaú

Redação
05 de Setembro de 2025
local crime morte irmas carlito pamplona facção mandante preso flat porto das dunas
Segurança

O que está por trás das mortes de duas irmãs em Fortaleza executadas a mando do Comando Vermelho

Um dos chefes do CV acusado de ordenar o crime foi preso em um flat no Porto das Dunas

Emanoela Campelo de Melo
05 de Setembro de 2025
Veículo apreendido após perseguição da PRF em Horizonte (CE)
Segurança

PRF persegue e prende suspeitos de furtar residências em Horizonte, na Grande Fortaleza; assista

Câmeras de segurança registraram tentativa de fuga de criminosos

Redação
05 de Setembro de 2025
Foto antiga mostra José Roberto de Sousa Severo em atuação pela equipe Horizonte, em uma partida de futebol, em 2010. É possível ver jogadores, a bola e campo de futebol em primeiro plano, com torcedores na arquibancada ao fundo
Segurança

Quem é o ex-jogador de futebol preso por virar chefe da facção criminosa Comando Vermelho no Ceará

O ex-atleta profissional é apontado pela Polícia Civil como um responsável por ataques a rivais e expulsão de moradores no bairro Vicente Pinzón, em Fortaleza

Messias Borges
05 de Setembro de 2025
Colagem de fotos mostrando a vítima perdida após decolar de parapente e o momento do resgate
Segurança

Mulher é resgatada após se perder ao decolar de parapente em Quixadá; veja vídeo

A vítima não chegou ao local determinado de pouso, e amigos e familiares acionaram o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará

Bergson Araujo Costa
04 de Setembro de 2025
Montagem de fotos de fisioterapeuta passageira sendo agredida por motorista de app em Fortaleza. Há também uma foto dela de óculos escuros na praia
Segurança

Fisioterapeuta é agredida por motorista de app após adicionar parada durante corrida em Fortaleza

O motorista ainda fugiu com os pertences da passageira após as agressões, que ocorreram em frente a uma padaria no bairro Monte Castelo

Matheus Facundo
04 de Setembro de 2025
Foto de casal preso por golpe do Pix falso em supermercado
Segurança

Casal é preso por suspeita de golpe de R$ 6,2 mil em pix falso para supermercado no Ceará

O casal pedia compras no supermercado via delivery, e enviavam os comprovantes adulterados para os funcionários

Redação
04 de Setembro de 2025
pm morto esposa acusada crime dentro de casa fortaleza policial militar assassinado tiros
Segurança

Mulher vai a júri popular por matar a tiros esposo policial militar em Fortaleza

O crime aconteceu dentro da casa do casal, enquanto o filho estava dentro da residência

Emanoela Campelo de Melo
04 de Setembro de 2025