Kitesurfista morre afogado durante prática no mar de Camocim

Atleta participava do Tatajuba Kite Festival 2025 quando ocorreu o acidente

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 12:45)
Segurança
Imagem mostra praia de Tatajuba, em Camocim, no final da tarde, com kitesurfistas praticando esporte e pessoas sentadas à beira do mar
Legenda: Homem morreu afogado enquanto praticava Kitesurf na praia de Tatajuba, em Camocim
Foto: Divulgação/Prefeitura de Camocim

Um atleta de Kitesurf morreu afogado na tarde deste sábado (20) durante a prática do esporte no município de Camocim. De acordo com a Polícia Civil, o homem ainda não foi identificado formalmente. 

No momento do acidente, o atleta participava do Tatajuba Kite Festival 2025. Após o acidente, a página do evento, que seria realizado durante todo o fim de semana, informou o cancelamento do restante da programação.

"Com profundo pesar, comunicamos o falecimento de um dos participantes. Em respeito à memória do atleta, à sua família e aos amigos, a organização cancela integralmente o evento. Estamos consternados. Equipe, atletas e parceiros estão em luto", disse a organização do evento em sua conta no Instagram.

De acordo com a Polícia Civil, as circunstâncias da morte do homem estão sendo apuradas. O caso está a cargo da Delegacia de Camocim.

