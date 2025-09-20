Polícia prende oito suspeitos de participação em tentativa de chacina em Juazeiro do Norte

Durante diligências realizadas pelas Forças de Segurança em Juazeiro do Norte (CE), oito pessoas foram presas suspeitas de terem participado de uma tentativa de chacina — ocorrida na noite de sexta-feira (19), no bairro Timbaúba.

Na ação, três pessoas foram mortas, e um adolescente foi baleado e segue hospitalizado. A motivação do crime ainda não foi divulgada pela polícia.

Veja também Segurança O que se sabe sobre as tentativas de chacina no CE neste fim de semana Segurança Polícia Militar impede 'rolezinho' e apreende 12 motos em Fortaleza

Conforme informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), pela manhã, cinco pessoas foram capturadas durante buscas pelas equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil. O grupo estava de posse de drogas e armas.

No decorrer do dia, outras três pessoas — dois adultos e um adolescente — foram localizadas e capturadas em flagrante. Com eles foram apreendidos armas e um veículo utilizados no crime.

Como aconteceu o crime?

Legenda: As ocorrências foram registradas nas cidades de Juazeiro do Norte e Sobral Foto: William Brener e Reprodução/TVM

Uma criança de 10 anos, uma adolescente de 13 anos e a mãe de uma delas, de 27 anos, foram mortas a tiros na noite de sexta-feira (19), no bairro Timbaúbas, em Juazeiro do Norte, na Região do Cariri, Ceará. Ym Um jovem de 17 anos também ficou ferido e foi levado ao hospital.

A suspeita é de que as vítimas tenham sido assassinadas por um grupo de três homens a bordo de um carro preto.

As vítimas são:

Patrícia Andrade do Nascimento, de 27 anos;

Maria Alice do Nascimento, de 10 anos, filha de Patrícia

Maria Cicera Izabel dos Santos, de 15 anos.

Conforme informações obtidas pela TV Verdes Mares Cariri, a Polícia foi acionada via Coordenadoria Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops) para uma ocorrência de lesão a bala.

No local, as equipes encontraram já sem vida uma das vítimas na calçada e a outra no interior da casa, que também funciona como um bar.

No quintal do imóvel, uma menina de aproximadamente 10 anos estava em estado gravíssimo com um ferimento na cabeça. Ela foi levada para uma unidade de saúde, mas não resistiu e morreu na madrugada.

Conforme a emissora apurou, o cachorro da família da dona do bar também foi baleado e faleceu.