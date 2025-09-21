Mãe é presa por abandonar filhos em casa por 12 dias com lixo e animais mortos

Uma mulher de 32 anos, não identificada formalmente, foi presa por suspeita de abandono de incapaz qualificado após deixar os dois filhos, de 8 e 9 anos (um deles com autismo), em casa sozinhos por 12 dias. O crime foi registrado na cidade de Camocim, Interior do Ceará.

Em nota, a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) informou que prendeu a mulher, na tarde deste sábado (20), em Jijoca de Jericoacoara. A suspeita foi colocada à disposição da Justiça.

A investigação iniciou-se quando o Conselho Tutelar do município de Camocim foi acionado em virtude de duas crianças que estariam abandonadas em casa há mais de 10 dias.

ABANDONADOS COM ANIMAIS MORTOS

Ao chegar no local, a equipe do Conselho Tutelar encontrou duas crianças, sendo que uma faz parte do Transtorno do Espectro Autista (TEA), sozinhas em casa em meio a restos de alimentos, animais mortos e bastante lixo, segundo a Delegacia Regional de Camocim.

Por meio de um diário em que uma das crianças marcava há quantos dias a mãe teria saído, a investigação conseguiu constatar que a mãe teria deixado as crianças sozinhas há mais de 12 dias.

Com isso, o Delegado de Polícia indiciou a mulher pelo crime acima referenciado, bem como representou pela Prisão Preventiva, pedido este acolhido pela Justiça.