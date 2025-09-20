Diário do Nordeste
Elmano diz que mobilizou policiais para prender 'rápido' autores da tentativa de chacina em Juazeiro

Governador do Ceará usou as redes sociais para dizer que está indignado

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Segurança
Elmano, homem de meia-idade com barba grisalha e cabelos curtos grisalhos, vestindo camisa social clara. Ele está sério, olhando levemente para o lado. Ao fundo, desfocado, há uma estante com objetos decorativos, incluindo uma estátua semelhante ao Cristo Redentor. A iluminação é suave e o ambiente parece ser um escritório.
Legenda: O governador falou sobre o assassinato de uma mulher, uma criança e uma adolescente no Ceará
Foto: Ismael Soares

O governador do Ceará, Elmano de Freitas, disse estar indignado com a tentativa de chacina ocorrida em Juazeiro do Norte na sexta-feira (19), e que mobilizou equipes da Polícia Militar e Polícia Civil para prenderem "o mais rápido os bandidos que praticaram essa crueldade".

Na manhã de sábado (20), ele usou as redes sociais para compartilhar seu descontetamento com a situação. "Não descansaremos até que todos estejam na cadeia", escreveu na publicação reproduzida em seus perfis do Twitter e do Instagram.

Tentativa de chacina

Na noite de sexta-feira (19), uma criança de 10 anos, uma adolescente de 13 anos e uma mulher de 27 anos foram mortas a tiros no bairro de Timbaúbas, em Juazeiro do Norte. Segundo informações iniciais, um jovem de 17 anos também ficou ferido e foi encaminhado ao hospital.

