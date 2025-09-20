Elmano diz que mobilizou policiais para prender 'rápido' autores da tentativa de chacina em Juazeiro
Governador do Ceará usou as redes sociais para dizer que está indignado
O governador do Ceará, Elmano de Freitas, disse estar indignado com a tentativa de chacina ocorrida em Juazeiro do Norte na sexta-feira (19), e que mobilizou equipes da Polícia Militar e Polícia Civil para prenderem "o mais rápido os bandidos que praticaram essa crueldade".
Na manhã de sábado (20), ele usou as redes sociais para compartilhar seu descontetamento com a situação. "Não descansaremos até que todos estejam na cadeia", escreveu na publicação reproduzida em seus perfis do Twitter e do Instagram.
Tentativa de chacina
Na noite de sexta-feira (19), uma criança de 10 anos, uma adolescente de 13 anos e uma mulher de 27 anos foram mortas a tiros no bairro de Timbaúbas, em Juazeiro do Norte. Segundo informações iniciais, um jovem de 17 anos também ficou ferido e foi encaminhado ao hospital.
Suspeita-se que as vítimas tenham sido assassinadas por um grupo de três homens em um carro preto.
Conforme informações obtidas pela Televisão Verdes Mares no Cariri (TVM Cariri), a Polícia foi acionada via Coordenadoria Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops) para uma ocorrência de lesão a bala.
O caso está a cargo da 1ª Delegacia de Polícia Civil de Juazeiro do Norte.