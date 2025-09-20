Mulher, criança e adolescente são mortas em tentativa de chacina em Juazeiro do Norte

Uma criança de 10 anos, uma adolescente de 13 anos e a mãe de uma delas, de 27 anos, foram mortas a tiros na noite dessa sexta-feira (19), no bairro Timbaúbas, em Juazeiro do Norte, na Região do Cariri, Ceará. Segundo informações preliminares da tentativa de chacina, um jovem de 17 anos também ficou ferido e foi levado ao hospital.

A suspeita é de que as vítimas tenha sido assassinadas por um grupo de três homens a bordo de um carro preto.

Conforme dados obtidos pela Televisão Verdes Mares no Cariri (TVM Cariri), a Polícia foi acionada via Coordenadoria Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops) para uma ocorrência de lesão a bala.

No local, as equipes encontraram já sem vida uma das vítimas na calçada e a outra no interior da casa, que também funciona como um bar.

No quintal do imóvel, uma menina de aproximadamente 10 anos estava em estado gravíssimo com um ferimento na cabeça. Ela foi levada para uma unidade de saúde, mas não resistiu e morreu na madrugada.

Conforme a TVM Cariri apurou, o cachorro da família da dona do bar também foi baleado e faleceu.

Veja também Segurança Chacina da Sapiranga: acusados de mortes em campo de futebol são condenados a 557 anos de prisão Segurança Mais de 130 suspeitos são presos por envolvimento em queima de fogos generalizada em Fortaleza

Sobrevivente

O ataque teve um sobrevivente, de aproximadamente 17 anos, que sofreu uma lesão na perna. O jovem foi levado para o Hospital Regional do Cariri, mas ainda não há informações sobre seu estado de saúde.

A proprietária do bar, que é mãe do sobrevivente e da adolescente assassinada, não quis falar sobre o que pode ter motivado o ataque à sua residência e comércio.

Veja também Segurança Acusado de crimes relacionados à Chacina das Cajazeiras é condenado, mas responderá em liberdade

Governador repudia assassinatos

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), foi às redes sociais neste sábado (20) e disse estar "indignado" com o episódio de violência registrado no Cariri: "Estou indignado. [...] Equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil foram mobilizadas para prender o mais rápido os bandidos que praticaram essa crueldade".

"Não descansaremos até que todos estejam na cadeia", completou o político.

Em nota enviada à reportagem, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que as forças de segurança estão em "diligências ininterruptas" para identificar e capturar os suspeitos do crime.

O caso está a cargo d 1ª Delegacia de Polícia Civil de Juazeiro do Norte.