Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Chacina da Sapiranga: acusados de mortes em campo de futebol são condenados a 557 anos de prisão

O crime aconteceu na noite do Natal de 2021, em Fortaleza

Escrito por
Emanoela Campelo de Melo emanoela.campelo@svm.com.br
(Atualizado às 07:12)
Segurança
chacina sapiranga crimes campo de futebol facção criminosa mortes fortaleza
Legenda: Dezenas de pessoas se confraternizavam no Campo do Alecrim, na Sapiranga, quando foram surpreendidas por tiros.
Foto: Fabiane de Paula

Dois dos 22 réus acusados pela Chacina da Sapiranga foram a júri popular nessa quinta-feira (18) e condenados a 557 anos de prisão.

Nilson Lima Nogueira Filho foi sentenciado a 295 anos e 5 meses de reclusão e saiu do Fórum Clóvis Beviláqua, em Fortaleza, sob escolta policial rumo ao presídio. Vinícius Rian Inácio da Silva foi condenado a 262 anos e 25 dias de prisão e segue foragido.

Nenhuma testemunha de defesa e acusação foi ouvida durante a sessão ocorrida na 1ª Vara do Júri. Nilson foi interrogado e optou por responder às perguntas do Ministério Público do Ceará (MPCE) e a defesa dele.

Além do crime de homicídio qualificado, os réus foram condenados por tentativa de homicídio, corrupção de menores e por integrar organização criminosa. As defesas dos réus não foram localizadas pela reportagem.

“Esse tipo de conduta, com efeitos deletérios imensuráveis, exige do sistema de justiça como um todo uma resposta eficaz e eficiente, de modo a, no mínimo, contribuir para a inibição e/ou desestímulo de seus protagonistas, os quais, como de todos sabido, chegam até mesmo a rivalizar com o próprio Estado constituído. Impõe-se, pois, que em contraposição a ousadia desses grupos criminosos que não hesitam em afrontar à sociedade e ao próprio ente federativo, seja promovida, no mínimo em forma de severa punição, a justa proteção aos bens juridicamente tutelados”, declarou o promotor Marcus Renan Palácio de Morais Santos.

Veja também

teaser image
Segurança

Suspeitos de ordenar Chacina da Sapiranga falam sobre massacre durante fuga; ouça conversa

teaser image
Segurança

Conhecido como 'Jogador', segundo suspeito de ordenar Chacina da Sapiranga é preso no RN

teaser image
Segurança

Um dos suspeitos de ser mandante da Chacina da Sapiranga é preso enquanto tentava fugir

O grupo é acusado de participar do crime ocorrido na noite do Natal de 2021. Dezenas de pessoas se confraternizavam no Campo do Alecrim, na Sapiranga, quando foram surpreendidas por tiros. Morreram André Alexandre Rodrigues, Israel da Silva Andrade, John Lenon Holanda, Mateus Ribeiro dos Santos e Ederlan Fausto. Outras seis pessoas ficaram feridas.

"Os demais réus devem ir a julgamento quando a sentença de pronúncia (decisão que submete o acusado a júri popular) transitar em julgado, ou seja, quando não houver mais a possibilidade de recursos"
Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE)

DISPUTA DE TERRITÓRIO

Conforme as investigações da Polícia Civil do Ceará (PCCE), a chacina foi motivada pela disputa por território para o tráfico de drogas. Os acusados são apontados como membros da facção criminosa Massa Carcerária, que surgiu de uma dissidência da facção carioca Comando Vermelho (CV).

Morreram André Alexandre Rodrigues, Israel da Silva Andrade, John Lenon Holanda, Mateus Ribeiro dos Santos e Ederlan Fausto. Outras seis pessoas ficaram feridas.

chacina sapiranga campo alecrim mortes faccao disputa crime juri
Legenda: Além do crime de homicídio qualificado, os réus devem ser julgados pela tentativa de homicídio, corrupção de menores, por integrar organização criminosa e resistência.
Foto: Arnaldo Araújo/TVM

O Ministério Público afirmou, na denúncia, que os crimes foram praticados por motivo torpe e com dinâmica que dificultou a defesa das vítimas, já que "estas foram surpreendidas por um ataque massivo com uma grande quantidade de executores fortemente armados".

USO DE FUZIL NA CHACINA

"Os acusados ainda realizaram os homicídios com emprego de arma de fogo de uso restrito. Em cotejo com as provas até aqui colhidas, torna-se evidente que  todos os acusados tinham conhecimento de que dentre as armas utilizadas pelos membros da "Tropa do 2R", notadamente um de seus líderes, Raí ("Jogador") se valia de um fuzil, armamento de guerra, classificado como de uso restrito", descreveu o MPCE.

Um fuzil calibre 556 foi apreendido envolto em um saco de cebola, dentro de um matagal, no bairro Parque Manibura, na Capital. Denúncia anônima que dava conta de que a arma foi utilizada na chacina levou a Polícia até o armamento.

Também consta na denúncia que houve participação de outros indivíduos ainda não identificados, bem como de seis adolescentes que estavam em posse de armas de fogo durante a chacina - e que foram apreendidos.

Confira a lista com todos os réus:

  • André Soares Júnior, o 'Loirinho';
  • Alessandro Vieira da Silva
  • Antônio Gabriel Sousa da Silva, o 'Gabiru';
  • Charles Dantas Oliveira
  • Eduardo José do Nascimento, o 'Carioca';
  • Francisco Wellington Bezerra da Silva Filho, o 'Bombado';
  • Gabriel Sousa Freitas, o 'Biel';
  • Israel Silva Ferreira
  • Jeandson Nunes Bento dos Santos, o 'Toin';
  • João Ricardo Sousa da Silva, o 'JR';
  • João Victor Aguiar de Sousa, o 'Tito';
  • José Ivan Alves da Silva Filho
  • Kaique de Sousa Domingos
  • Mateus Aguiar de Sousa
  • Mateus Acelino da Silva, o 'Malagueta';
  • Miguel Sousa da Silva, o 'Miguelzinho';
  • Nilson Lima Nogueira Filho, o 'Berinjela';
  • Raí Cesar Silva Araújo, o 'Jogador';
  • Thiago Farias de Lima, o 'Guaiúba';
  • Tiago Pereira Mendes, o 'Cara de Pizza';
  • Vinicius Rian Inácio da Silva
  • Yuri Marques Bento, o 'Berre'.

'Das Facas', 'Jogador' e 'Bombado' são apontados pela Polícia como líderes criminosos locais e como os mandantes da matança. Conversas pelas redes sociais mostraram que o trio se preocupava em ser preso e, no dia seguinte à Chacina, já planejava novas mortes.

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
chacina sapiranga crimes campo de futebol facção criminosa mortes fortaleza
Segurança

Chacina da Sapiranga: acusados de mortes em campo de futebol são condenados a 557 anos de prisão

O crime aconteceu na noite do Natal de 2021, em Fortaleza

Emanoela Campelo de Melo
Há 2 horas
Imagens da câmera de segurança da loja Tricolaço, que mostra o momento em que um casal furta seis blusas
Segurança

Casal furta seis camisas do Fortaleza em loja de artigos esportivos no bairro Aldeota; veja vídeo

Polícia Civil investiga crime registrado por câmeras de segurança

Redação
18 de Setembro de 2025
Dono de espetinho é investigado por furtar cerveja e carne de supermercado em Quixadá
Segurança

Dono de espetinho é investigado por furtar cerveja e carne de supermercado em Quixadá

Segundo as investigações, o empresário utilizava os itens furtados para aumentar o lucro no seu comércio

Redação
18 de Setembro de 2025
Montagem de fotos de David Luiz e Karol Calvacante
Segurança

Ex-affair de David Luiz, cearense muda de cidade após ser ameaçada por fãs do atleta

Mulher teve que se mudar devido às intimidações de fãs do zagueiro, ex-integrante do clube Fortaleza

Carol Melo e Geovana de Oliveira*
18 de Setembro de 2025
forro do gago chacina das cajazeiras crime mortes gde comando vermelho facção
Segurança

Acusado de crimes relacionados à Chacina das Cajazeiras é condenado, mas responderá em liberdade

Ayalla sequer ia a júri popular, mas o MPCE recorreu pedindo que ele fosse a julgamento

Emanoela Campelo de Melo
18 de Setembro de 2025
Caminhões de transporte de cargas com caixas de cigarros contrabandeados empilhadas em baús dos veículos apreendidos pela Polícia Militar em Amontada.
Segurança

Polícia apreende carga com 400 mil carteiras de cigarros contrabandeados no Litoral do Ceará

Três suspeitos de envolvimento no caso foram presos em flagrante, em Amontada

Carol Melo
18 de Setembro de 2025
Mulheres são feitas reféns no próprio carro e obrigadas a transferir Pix de R$ 40 mil em Fortaleza
Segurança

Mulheres são feitas reféns no próprio carro e obrigadas a transferir Pix de R$ 40 mil em Fortaleza

Veículo chegou a ser levado por criminosos

Redação
18 de Setembro de 2025
pichação comando vermelho facção ceará rio de janeiro crime organizado homicido tráfico de drogas
Segurança

'Poder financeiro e maldade no currículo': secretário aponta influência de líderes de facções do RJ no Ceará

Nos últimos dias, a queima de fogos de artifício marcam a tomada de territórios dos grupos armados

Emanoela Campelo de Melo
18 de Setembro de 2025
Fotos de irmãs presas por tráfico de drogas em Juazeiro do Norte
Segurança

Irmãs são presas por tráfico de drogas em Juazeiro do Norte

Uma das irmãs se aproveitou que a outra tinha crianças em casa para camuflar a droga no quintal, em local "seguro"

Redação
17 de Setembro de 2025
Roberto Sá discursa em coletiva de imprensa
Segurança

Roberto Sá critica falta de leis mais duras contra facções e diz que polícia 'prende reiteradas vezes'

O secretário assegurou que o governo de Elmano de Freitas tem feito a "parte que cabe" ao Estado

Luana Severo e Emanoela Campelo de Melo
17 de Setembro de 2025
Vista aérea de comunidade tomada pelo TCP
Segurança

Polícia Civil cumpre mandado de prisão contra tesoureiro do Terceiro Comando Puro (TCP), facção que se aliou à GDE

O suspeito tem 42 anos e já estava detido no sistema penitenciário do Estado. Ele trabalha para a facção desde outubro do ano passado

Luana Severo e Emanoela Campelo de Melo
17 de Setembro de 2025
othoniel vitima torcedor morto homicidio juri acusados
Segurança

Torcedores do Fortaleza acusados de matar adolescente que voltava de jogo de futebol são condenados a 58 anos de prisão

Othoniel foi espancado até a morte “porque vestia uma camisa do Ceará”, segundo a acusação

Emanoela Campelo de Melo
17 de Setembro de 2025
Prisões de suspeitos
Segurança

Em dois dias, total de capturas de suspeitos de queima de fogos no Ceará chega a 95

Balanço atualizado foi divulgado pela Secretaria da Segurança Pública na manhã desta quarta-feira (17)

Redação
17 de Setembro de 2025
draco policia civil facção comando vermelho laranja dinheiro
Segurança

Justiça nega liberar valores milionários apreendidos com operador e 'laranjas' do Comando Vermelho no Ceará

Uma das contas com valor bloqueado é a de uma empresária. A mulher alega que o dinheiro é decorrente da venda de um imóvel no Rio de Janeiro

Redação
17 de Setembro de 2025
Imagens de suspeitos sendo detidos
Segurança

Polícia prende mais 52 pessoas suspeitas de soltar fogos em Fortaleza; capturas chegam a 71

Capturas ocorreram em meio à disputa por território entre as facções no Ceará

Redação
16 de Setembro de 2025
Fotomontagem que mostra ações da polícia para prender pessoas envolvidas na queima de fogos criminosa em Fortaleza
Segurança

Suspeitos de envolvimento em queima criminosa de fogos foram presos em seis bairros de Fortaleza

As ações foram promovidas por integrantes do Comando Vermelho (CV), que "celebraram" a tomada de novos pontos de controle do crime organizado

Redação
16 de Setembro de 2025
Fotos que mostram tentativa de assalto contra vigilante em aquiraz
Segurança

Vigilante reage a tentativa de assalto e suspeitos morrem em galpão em Aquiraz; veja vídeo

Um dos suspeitos pegou a arma do comparsa e tirou a própria vida com um tiro na cabeça

Redação
16 de Setembro de 2025
Esquadrão antibombas é acionado após suspeita de bomba no Fórum Clóvis Beviláqua
Segurança

Esquadrão antibombas é acionado após suspeita de bomba no Fórum Clóvis Beviláqua

Artefato foi encontrado na calçada do prédio. TJCE informou que imagens de câmeras de segurança estão sendo analisadas para identificar os responsáveis

Beatriz Irineu e Mariana Lazari
16 de Setembro de 2025
henrique cds agressao mulher violencia domestica investigacao denuncia policia civil fortaleza empresario
Segurança

Agressão contra PM e acusado por 'pirataria': veja histórico de processos do Henrique CDs, filmado batendo em mulher

A reportagem entrou em contato com o empresário, que negou as acusações

Emanoela Campelo de Melo
16 de Setembro de 2025
Fogos pela cidade de Fortaleza
Segurança

Fortaleza tem queima de fogos generalizada; envolvidos em organizações criminosas são presos

Secretário chefe da Casa Civil Governo do Ceará confirmou que 19 suspeitos foram presos logo após a queima de fogos

Bergson Araujo Costa
15 de Setembro de 2025