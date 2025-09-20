Morre modelo e rainha de cavalgada aos 16 anos no CE

A cidade de Pedra Branca, a cerca de 263 km de Fortaleza, despediu-se de Gabrielly Moreira, de 16 anos, que morreu na madrugada da última sexta-feira (19). Estudante e modelo, ela tinha destaque no município pela participação em eventos culturais da região. As causas do óbito só poderão ser determinadas após a conclusão do laudo pela Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce).

A ligação da menina com vaquejadas e outros elementos da cultura local foi destacada em homenagem realizada neste sábado (20). À frente do cortejo, um grupo que estava montado a cavalo exibiu uma faixa em lembrança à trajetória da adolescente, que havia sido coroada Rainha da Cavalgada de Pedra Branca 2025 no último mês de agosto.

Na publicação em que esse resultado foi divulgado, no dia 4 de agosto, a Secretaria de Agricultura, Pecuária e Recursos Hídricos da cidade parabenizou Gabrielly pela vitória e “por representar com orgulho a força da nossa juventude sertaneja”. Em publicação feita na manhã da sexta-feira nas redes sociais, a Pasta lamentou o falecimento precoce da adolescente.

“Sua presença sempre foi sinônimo de alegria, carisma e dedicação, tornando-se um exemplo para a juventude e para toda a comunidade”, diz a nota de pesar. Entre os títulos conquistados pela jovem estão o de Rainha do Milho 2025 e de Princesa da Cavalgada 2024.

Legenda: A jovem estudava na Escola de Ensino Médio Tempo Integral Elza Gomes Martins e atuava como modelo Foto: Reprodução/Instagram

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou, em nota enviada ao Diário do Nordeste, que as circunstâncias da morte estão sendo investigadas pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE). O caso foi registrado na Delegacia de Tauá, e as equipes da Polícia Militar (PMCE) e da Pefoce também foram acionadas para a ocorrência.

Homenagens a Gabrielly Moreira nas redes sociais

A morte de Gaby, como ela era conhecida, também foi lamentada pelas Escola de Ensino Médio Tempo Integral (EEMTI) Elza Gomes Martins, onde ela estudava. “Gabrielly fará eternamente parte da história de nossa escola, sendo lembrada pelo carinho, alegria e dedicação que marcaram sua convivência entre colegas, professores e toda a comunidade escolar”, afirma a instituição, em nota publicada no Instagram.

“Neste momento de dor e consternação, nos solidarizamos com familiares e amigos, rogando a Deus que conforte seus corações e conceda forças para enfrentar essa perda irreparável. A EEMTI Elza Gomes Martins se une em oração e lembrança, guardando com afeto a memória de Gabrielly”, complementa a instituição.

Veja também Ceará Criança de 2 anos morre após pneu de caminhão cair sobre ela no Interior do Ceará Pernambuco Vaqueiro morre ao cair e bater cabeça em muro durante vaquejada de Surubim

A equipe da Pride Casting, empresa pela qual a jovem atuava como modelo, também publicou uma nota de pesar. “Gabrielly, jovem talentosa e cheia de luz, conquistou a todos com sua simpatia e dedicação. Nossos sentimentos à família e aos amigos. Seu brilho permanecerá vivo em nossa memória”, diz o comunicado.