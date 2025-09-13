Vivian Jenna Wilson, filha trans de Elon Musk, estreia como modelo na Semana de Moda de NY

Vivian Jenna Wilson, de 21 anos, filha trans do empresário Elon Musk, estreou como modelo na Semana de Moda de Nova York, na sexta-feira (12). Usando um vestido vermelho cintilante de mangas curtas, a jovem chamou atenção no desfile da marca Alexis Bittar, que fez referência ao concurso “Miss Estados Unidos 1991”.

Na passarela, Vivian se apresentou como “Miss Carolina do Sul”, em um look que incluía brincos dourados grandes, bracelete prateado e clutch prateada.

Em entrevista à revista Nylon, ela destacou a importância da moda como forma de expressão.

“A mensagem principal é que todos nós precisamos, de certa forma, nos posicionar contra isso juntos. A moda e a arte são uma ótima maneira de fazer isso”, afirmou.

Da passarela ao palco drag

Além do desfile, Vivian também estreou recentemente como drag queen, se apresentando em Los Angeles, na boate The Bellwether. Na ocasião, ela performou a música “Wasted Love”, do artista JJ.

Relação distante com Elon Musk

A relação de Vivian com o pai é marcada pelo distanciamento. Em 2022, ao completar 18 anos, ela entrou com um pedido judicial para alterar seu nome, adotando Wilson, sobrenome da mãe, Justine Wilson, ex-mulher de Musk, com quem o bilionário teve cinco filhos.

Musk, conhecido por declarações polêmicas sobre identidade de gênero, já afirmou: “Apoio totalmente trans, mas todos esses pronomes são um pesadelo estético.”