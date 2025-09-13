Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Vivian Jenna Wilson, filha trans de Elon Musk, estreia como modelo na Semana de Moda de NY

Jovem desfilou com look inspirado no concurso Miss USA

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Vivian fala ao microfone sobre a estreia nas passarelas
Legenda: A relação de Vivian com o pai, Elon Musk, é marcada pelo distanciamento
Foto: Reprodução / Redes sociais

Vivian Jenna Wilson, de 21 anos, filha trans do empresário Elon Musk, estreou como modelo na Semana de Moda de Nova York, na sexta-feira (12). Usando um vestido vermelho cintilante de mangas curtas, a jovem chamou atenção no desfile da marca Alexis Bittar, que fez referência ao concurso “Miss Estados Unidos 1991”.

Veja a pulicação de Vivian

Na passarela, Vivian se apresentou como “Miss Carolina do Sul”, em um look que incluía brincos dourados grandes, bracelete prateado e clutch prateada.

Em entrevista à revista Nylon, ela destacou a importância da moda como forma de expressão.

“A mensagem principal é que todos nós precisamos, de certa forma, nos posicionar contra isso juntos. A moda e a arte são uma ótima maneira de fazer isso”, afirmou.

Veja também

teaser image
Zoeira

Apresentadora Rafa Brites afirma ter sido discriminada em loja de luxo nos Estados Unidos

teaser image
Zoeira

Acidente de Bruce Willis em 'Duro de Matar' pode ter contribuído para doença do ator, diz esposa

Da passarela ao palco drag

Além do desfile, Vivian também estreou recentemente como drag queen, se apresentando em Los Angeles, na boate The Bellwether. Na ocasião, ela performou a música “Wasted Love”, do artista JJ.

Relação distante com Elon Musk

A relação de Vivian com o pai é marcada pelo distanciamento. Em 2022, ao completar 18 anos, ela entrou com um pedido judicial para alterar seu nome, adotando Wilson, sobrenome da mãe, Justine Wilson, ex-mulher de Musk, com quem o bilionário teve cinco filhos.

Musk, conhecido por declarações polêmicas sobre identidade de gênero, já afirmou: “Apoio totalmente trans, mas todos esses pronomes são um pesadelo estético.”

Assuntos Relacionados
Vivian fala ao microfone sobre a estreia nas passarelas
Zoeira

Vivian Jenna Wilson, filha trans de Elon Musk, estreia como modelo na Semana de Moda de NY

Jovem desfilou com look inspirado no concurso Miss USA

Redação
Há 22 minutos
Priscilla se apresenta no palco The One do The Town
Zoeira

Priscilla canta música inédita e faz feat com Fat Family no The Town

Festival entrou no seu penúltimo dia com foco no pop feminino

Redação
Há 1 hora
bruce willis
Zoeira

Acidente de Bruce Willis em 'Duro de Matar' pode ter contribuído para doença do ator, diz esposa

Ator foi diagnosticado com demência em 2023

Redação
Há 1 hora
Carmen Lúcia ao lado da cantora Alcione em evento do CNJ
Zoeira

Web relembra meme de Alcione com Cármen Lúcia após julgamento de Bolsonaro

Cantora virou assunto entre publicações de apoiadores da extrema-direita nas redes sociais

Redação
Há 2 horas
MC Livinho em foto com camisa branca e copo na mão
Zoeira

MC Livinho atualiza estado de saúde após perfuração do pulmão e diz ainda sentir dores de acidente

Cantor estava trafegando em uma moto no último dia 29 de julho quando foi atingido por um veículo

Redação
13 de Setembro de 2025
Casal de influenciadores Virgínia e Zé Felipe abraçados
Zoeira

Após divórcio, Virginia e Zé Felipe rompem sociedade em agência de influência digital

Filho de Leonardo fica com a Talismã Music, enquanto influenciadora tem uma nova agência digital

Redação
13 de Setembro de 2025
Êta Mundo Melhor
Zoeira

Que horas começa 'Êta Mundo Melhor'? Veja o resumo da novela deste sábado (13)

Samir pede para levar um amigo para o sítio.

A. Seraphim
13 de Setembro de 2025
Vale Tudo
Zoeira

Que horas começa 'Vale Tudo'? Veja o resumo da novela deste sábado (13)

Marco Aurélio avisa a Mário Sérgio que Odete foi derrotada na reunião.

A. Seraphim
13 de Setembro de 2025
Dona de Mim é a nova novela das sete da TV Globo
Zoeira

Que horas começa 'Dona de Mim'? Veja o resumo da novela deste sábado (13)

Jaques deduz que foi usado por Olívia.

A. Seraphim
13 de Setembro de 2025
Apresentadora de TV Rafa Brites
Zoeira

Apresentadora Rafa Brites afirma ter sido discriminada em loja de luxo nos Estados Unidos

O caso ocorreu nessa sexta-feira (12)

Redação
13 de Setembro de 2025
horóscopo de áries
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Áries hoje (13/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Áries por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
13 de Setembro de 2025
horóscopo de leão
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Leão hoje (13/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Leão por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
13 de Setembro de 2025
horóscopo de peixes
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Peixes hoje (13/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Peixes por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
13 de Setembro de 2025
horóscopo de virgem
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Virgem hoje (13/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Virgem por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
13 de Setembro de 2025
horóscopo de libra
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Libra hoje (13/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Libra por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
13 de Setembro de 2025
horóscopo de gêmeos
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Gêmeos hoje (13/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Gêmeos por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
13 de Setembro de 2025
horóscopo de touro
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Touro hoje (13/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Touro por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
13 de Setembro de 2025
horóscopo de aquário
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Aquário hoje (13/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Aquário por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
13 de Setembro de 2025
horóscopo de sagitário
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Sagitário hoje (13/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Sagitário por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
13 de Setembro de 2025
horóscopo de capricórnio
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Capricórnio hoje (13/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Capricórnio por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
13 de Setembro de 2025