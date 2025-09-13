Apresentadora Rafa Brites afirma ter sido discriminada em loja de luxo nos Estados Unidos

A apresentadora Rafa Brites, de 38 anos, afirma ter sido maltratada por vendedores de uma loja de luxo em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Ela apontou como possíveis razões para o ocorrido o fato de ser latina e estar "mal vestida". O caso ocorreu nessa sexta-feira (12) em uma loja famosa das irmãs Ashley e Mary-Kate Olsen.

"Estava de shortinho e camiseta, e os vendedores não deram atenção. Fui tirar uma foto para mandar para minha amiga e mostrar que tinha achado uma bolsa, e eles disseram que não podia usar celular lá", relatou nas redes sociais.

Rafa afirmou que, após esse tratamento, decidiu não comprar mais nada por "orgulho" ou para mostrar que pode levar aquele produto caro aos vendedores que não tratam bem seus clientes.

“Olhei e falei: não vou deixar comissão aqui. Não vou deixar comissão para quem não me respeita. Não sei se era porque sou latina ou porque eu estava mal vestida”, comentou.

A esposa de Felipe Andreoli ainda reforçou que, infelizmente, pessoas passam por isso no Brasil diariamente, “principalmente por questões de preconceito racial e outros tipos de discriminação”.

“Como mulher padrão, sofro pouco com isso, mas ainda sofro se estou desarrumada ou se sou uma latina em outro país”, disse.

A apresentadora ainda chamou de “coisa mais cafona” o julgamento de pessoas pela aparência.

Além disso, ela ainda deu um conselho aos seus seguidores: “Não dê comissão para quem não merece, vá até um lugar em que você é bem recebido e acolhido”, relatando que tinha acabado de comprar um sapato em uma loja em que o vendedor havia sido extremamente solicito e cordial.