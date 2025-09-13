Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Apresentadora Rafa Brites afirma ter sido discriminada em loja de luxo nos Estados Unidos

O caso ocorreu nessa sexta-feira (12)

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Apresentadora de TV Rafa Brites
Legenda: Turistando em Los Angeles, a apresentadora Rafa Brites afirma ter sido discriminada em loja de luxo
Foto: Divulgação/RECORD

A apresentadora Rafa Brites, de 38 anos, afirma ter sido maltratada por vendedores de uma loja de luxo em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Ela apontou como possíveis razões para o ocorrido o fato de ser latina e estar "mal vestida". O caso ocorreu nessa sexta-feira (12) em uma loja famosa das irmãs Ashley e Mary-Kate Olsen.

"Estava de shortinho e camiseta, e os vendedores não deram atenção. Fui tirar uma foto para mandar para minha amiga e mostrar que tinha achado uma bolsa, e eles disseram que não podia usar celular lá", relatou nas redes sociais.

Rafa afirmou que, após esse tratamento, decidiu não comprar mais nada por "orgulho" ou para mostrar que pode levar aquele produto caro aos vendedores que não tratam bem seus clientes.

“Olhei e falei: não vou deixar comissão aqui. Não vou deixar comissão para quem não me respeita. Não sei se era porque sou latina ou porque eu estava mal vestida”, comentou. 

A esposa de Felipe Andreoli ainda reforçou que, infelizmente, pessoas passam por isso no Brasil diariamente, “principalmente por questões de preconceito racial e outros tipos de discriminação”.

“Como mulher padrão, sofro pouco com isso, mas ainda sofro se estou desarrumada ou se sou uma latina em outro país”, disse.

A apresentadora ainda chamou de “coisa mais cafona” o julgamento de pessoas pela aparência.

Além disso, ela ainda deu um conselho aos seus seguidores: “Não dê comissão para quem não merece, vá até um lugar em que você é bem recebido e acolhido”, relatando que tinha acabado de comprar um sapato em uma loja em que o vendedor havia sido extremamente solicito e cordial.

Assuntos Relacionados
Êta Mundo Melhor
Zoeira

Que horas começa 'Êta Mundo Melhor'? Veja o resumo da novela deste sábado (13)

Samir pede para levar um amigo para o sítio.

A. Seraphim
Há 1 hora
Vale Tudo
Zoeira

Que horas começa 'Vale Tudo'? Veja o resumo da novela deste sábado (13)

Marco Aurélio avisa a Mário Sérgio que Odete foi derrotada na reunião.

A. Seraphim
Há 1 hora
Dona de Mim é a nova novela das sete da TV Globo
Zoeira

Que horas começa 'Dona de Mim'? Veja o resumo da novela deste sábado (13)

Jaques deduz que foi usado por Olívia.

A. Seraphim
Há 1 hora
Apresentadora de TV Rafa Brites
Zoeira

Apresentadora Rafa Brites afirma ter sido discriminada em loja de luxo nos Estados Unidos

O caso ocorreu nessa sexta-feira (12)

Redação
Há 2 horas
horóscopo de áries
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Áries hoje (13/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Áries por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
13 de Setembro de 2025
horóscopo de leão
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Leão hoje (13/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Leão por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
13 de Setembro de 2025
horóscopo de peixes
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Peixes hoje (13/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Peixes por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
13 de Setembro de 2025
horóscopo de virgem
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Virgem hoje (13/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Virgem por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
13 de Setembro de 2025
horóscopo de libra
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Libra hoje (13/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Libra por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
13 de Setembro de 2025
horóscopo de gêmeos
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Gêmeos hoje (13/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Gêmeos por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
13 de Setembro de 2025
horóscopo de touro
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Touro hoje (13/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Touro por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
13 de Setembro de 2025
horóscopo de aquário
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Aquário hoje (13/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Aquário por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
13 de Setembro de 2025
horóscopo de sagitário
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Sagitário hoje (13/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Sagitário por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
13 de Setembro de 2025
horóscopo de capricórnio
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Capricórnio hoje (13/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Capricórnio por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
13 de Setembro de 2025
horóscopo de escorpião
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Escorpião hoje (13/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Escorpião por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
13 de Setembro de 2025
horóscopo de câncer
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Câncer hoje (13/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Câncer por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
13 de Setembro de 2025
Andressa e Thammy estão juntos desde 2013
Zoeira

Thammy Miranda e Andressa Ferreira anunciam segunda gravidez

O casal já é pai de Bento, de 5 anos

Redação
12 de Setembro de 2025
Débora Falabella apresenta 'Prima Facie' em Fortaleza e fala sobre lançamentos de filmes
Zoeira

Débora Falabella apresenta 'Prima Facie' em Fortaleza e fala sobre lançamentos de filmes

É a primeira que ela se apresenta no Cineteatro São Luiz

João Lima Neto
12 de Setembro de 2025
Mulheres elegantemente vestidas em um metrô, com expressões sérias e ar de ação e suspense.
Zoeira

TV Globo exibe 'Oito Mulheres e um Segredo' na 'Sessão da Tarde' desta sexta-feira (12)

A 'Sessão da Tarde' desta sexta-feira (12) traz uma mistura de comédia e ação para o público de casa

A. Seraphim
12 de Setembro de 2025
renata saldanha e eva pacheco, cearenses do bbb 25
Zoeira

Ataques xenofóbicos contra ex-BBBs viram tema de prova de olimpíada no Ceará

A cearense Eva Pacheco comentou o assunto nas redes sociais

Redação
12 de Setembro de 2025