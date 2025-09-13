Diário do Nordeste
Acidente de Bruce Willis em 'Duro de Matar' pode ter contribuído para doença do ator, diz esposa

Ator foi diagnosticado com demência em 2023

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
bruce willis
Legenda: Bruce Willis encerrou a carreira após diagnóstico de afasia, um distúrbio de linguagem que afeta a capacidade de comunicação
Foto: Shutterstock

Um acidente durante as gravações do primeiro filme da franquia "Duro de Matar", de 1988, pode ter contribuído para o desenvolvimento da demência frontotemporal (DFT), com a qual o ator Bruce Willis convive nos últimos anos. 

A alegação foi feita por Emma Heming Willis, esposa do ator, durante uma entrevista à Fox News Digital. O artista, enquanto gravava o filme, desenvolveu um quadro de perda auditiva, um dos primeiros sintomas irreversíveis da DFT.

Emma afirma que Bruce não utilizou proteção adequada para filmar uma cena debaixo de uma mesa, e isso "tirou grande parte da audição dele. Com o tempo, percebemos que ele não ouvia bem. No começo, achei que fosse apenas a idade".

Atualmente com 70 anos, o ator foi diagnosticado com DFT em 2023, e desde então vem tendo sucessivas pioras no estado de saúde. Isso inclui afastamento em encontros com parentes, dificuldade em manter conversas e retorno da gagueira, que Bruce teve na infância.

"Nossas conversas já não fluíam, nosso relacionamento parecia diferente. Se eu soubesse o que era DFT, teria agido de forma diferente, mas ninguém te prepara para isso", declarou a esposa do ator no livro 'Emma e Bruce Willis: A Jornada Inesperada".

O ator foi transferido para uma clínica especializada, onde recebe atendimento médico 24 horas por dia, e recebe visita regulares das quatro filhas, incluindo as duas fruto do relacionamento dele com a também atriz Demi Moore.

