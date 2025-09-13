Web relembra meme de Alcione com Cármen Lúcia após julgamento de Bolsonaro

A cantora Alcione viralizou nas redes sociais após aparecer em um vídeo antigo ao lado da ministra do STF Cármen Lúcia. As imagens, que mostram um momento de descontração entre as duas, foram usadas como meme em referência à visibilidade da ministra na última semana, quando a 1ª Turma do Supremo votou pela condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro.

No vídeo, Cármen Lúcia aparece ao lado de Alcione cantando a música "Não deixe o samba morrer", em gravação realizada durante o evento "Elas por elas" do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) em 2018, em Brasília.

Veja o vídeo:

Segundo colunista Ancelmo Gois, do jornal O Globo, as críticas teriam se multiplicado nas redes sociais desde a sexta-feira (12), a maioria delas encabeçada por apoiadores do ex-presidente.

Meme nas redes

"Vai, Cármen Lúcia!", diz Alcione, com ênfase, nas imagens. A frase foi usada por apoiadores da condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro como uma espécie de encorajamento para a ministra, que foi lembrada como peça importante para a aprovação da pena do político por tentativa de golpe de estado.

O evento antigo, no qual o vídeo foi gravado, entretanto, nada teve a ver com o julgamento. Na ocasião, a ministra e outras mulheres que atuam em órgãos de Justiça no Brasil, além de empresárias, estiveram reunidas.

Alcione foi a responsável por publicar o vídeo no Instagram. "Não tem como medir o prazer de estar na companhia dessas mulheres incríveis! Obrigada, Ministra Cármen Lúcia!", escreveu ela na legenda.

Também aparecem no vídeo a procuradora-geral da República, Raquel Dodge, a advogada-geral da União, Grace Mendonça, e a presidente do Superior Tribunal de Justiça, Laurita Vaz.