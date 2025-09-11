Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Legislativo Judiciário Executivo

AO VIVO: ministra Cármen Lúcia vota em julgamento de Bolsonaro no STF; acompanhe

Julgamento já tem dois votos favoráveis à condenação do ex-presidente

Escrito por
Luana Severo luana.severo@svm.com.br
(Atualizado às 14:38)
PontoPoder
Ministra Cármen Lúcia
Legenda: A decisão pela condenação do ex-presidente pode ser tomada por maioria simples
Foto: Rosinei Coutinho/STF

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) segue, nesta quinta-feira (11), a julgar o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), e os outros sete réus do "núcleo crucial" da tentativa de golpe de Estado no Brasil orquestrada em 2022. A primeira a votar na sessão é a ministra Cármen Lúcia, que será seguida por Cristiano Zanin.

Até o momento, o placar segue com dois votos favoráveis e um contrário à condenação de Bolsonaro e aliados. No entanto, em seu voto, o ministro Luiz Fux concordou em condenar por tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito o ex-ajudante de ordens do ex-presidente, tenente-coronel Mauro Cid, e o ex-ministro da Casa Civil, general Walter Braga Netto.

Em sua fala inicial, Cármen Lúcia destacou a importância do caso para a sociedade brasileira. "Nestes julgamentos, a conotação é mais grave porque há, de um lado, os direitos fundamentais de todas as pessoas, e, de outro, o direito da sociedade de ter uma resposta", declarou a magistrada.

O que há de inédito nesta ação penal é que nela pulsa o Brasil que me dói. A ação penal é quase um encontro do Brasil com seu passado, com seu presente e com seu futuro."
Cármen Lúcia
Ministra do STF

Veja também

teaser image
PontoPoder

Saiba quem indicou Luiz Fux e os demais ministros ao STF

teaser image
PontoPoder

Quantos votos são necessários para condenar Bolsonaro? Entenda processo do julgamento

teaser image
PontoPoder

Luiz Fux abre nova divergência e defende que não há golpe sem deposição de governo eleito

Acompanhe ao vivo

Relembre quem são os réus do ‘núcleo crucial’ da trama golpista 

  1. Jair Bolsonaro: ex-presidente da República;
  2. Alexandre Ramagem: ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin);
  3. Almir Garnier: ex-comandante da Marinha;
  4. Anderson Torres: ex-ministro da Justiça e ex-secretário de segurança do Distrito Federal;
  5. Augusto Heleno: ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI);
  6. Paulo Sérgio Nogueira: ex-ministro da Defesa;
  7. Walter Braga Netto: ex-ministro de Bolsonaro e candidato a vice na chapa de 2022;
  8. Mauro Cid: ex-ajudante de ordens de Bolsonaro.

O que está em julgamento?

O STF julga a ação penal 2668, que trata da denúncia oferecida pela PGR. São acusados 31 réus, divididos em quatro núcleos:

  • Núcleo 1: envolve oito réus, incluindo Bolsonaro, e é considerado o núcleo "central" ou "crucial" da articulação golpista.
  • Núcleo 2: conta com seis réus que são acusados de disseminar informações falsas e ataques a instituições democráticas.
  • Núcleo 3: é formado por dez réus associados a ataques ao sistema eleitoral e à preparação da ruptura institucional.
  • Núcleo 4: sete réus serão julgados por propagação de desinformação e incitação de ataques às instituições.
Assuntos Relacionados
Ministra Cármen Lúcia
PontoPoder

AO VIVO: ministra Cármen Lúcia vota em julgamento de Bolsonaro no STF; acompanhe

Julgamento já tem dois votos favoráveis à condenação do ex-presidente

Luana Severo
Há 45 minutos
ministra do stf, cármen lúcia, durante julgamento de jair bolsonaro na primeira turma
PontoPoder

Que horas será o voto de Cármen Lúcia no STF? Veja detalhes sobre o julgamento de Bolsonaro

Ministra é a quarta a votar em julgamento sobre trama golpista

Redação
11 de Setembro de 2025
Inácio Aguiar

Ciro vira alvo de articulação do PDT no Rio enquanto avalia o futuro político no Ceará

Ex-ministro ainda está filiado ao partido, mas conversa com outras legendas como União Brasil e PSDB

Inácio Aguiar
11 de Setembro de 2025
Dois ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) conversam durante sessão. À esquerda, um homem de toga preta inclina-se para falar; à direita, uma mulher também de toga preta e roupa clara escuta atentamente.
PontoPoder

Julgamento de Bolsonaro: desfecho sobre condenação ou absolvição deve ocorrer nesta quinta (11)

A ministra Cármen Lúcia deve votar na sessão; Alexandre de Moraes, Flávio Dino e Luiz Fux já votaram

Luana Barros, Ingrid Campos, Igor Cavalcante, Luana Severo e Matheus Facundo
11 de Setembro de 2025
Luiz Fux
PontoPoder

Duração do voto de Fux passou de 12 horas e superou tempo de voto de Moraes e Dino juntos

O voto de Fux iniciou às 9 horas da manhã desta quarta-feira (10)

Redação
10 de Setembro de 2025
Após absolver Bolsonaro, Fux é questionado por Dino sobre condenação de Mauro Cid
PontoPoder

Após absolver Bolsonaro, Fux é questionado por Dino sobre condenação de Mauro Cid

Mais cedo, Fux votou para acolher acordo de delação de Mauro Cid e benefícios propostos pela PGR

Bergson Araujo Costa
10 de Setembro de 2025
Luiz Fux olha para o plenário da primeira turma do STF. Imagem usada para matéria onde ministro absolve Jair Bolsonaro no julgamento da trama golpista
PontoPoder

Fux aponta 'incompetência' da 1ª turma do STF, afasta tese de golpe e vota para absolver Bolsonaro

Com voto de Fux, Primeira Turma formou maioria pela condenação de Braga Netto e Mauro Cid

Igor Cavalcante, Matheus Facundo e Ingrid Campos
10 de Setembro de 2025
Dois homens estão sentados em cadeiras de couro na cor bege, em um ambiente formal de tribunal. À esquerda, Fux, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), veste toga preta e escreve em um livro. À direita, um homem de terno escuro e gravata listrada permanece sentado com expressão séria. Trata-se de Jair Bolsonaro. Entre eles, há uma divisória de acrílico transparente. Em primeiro plano, sobre a mesa, há um frasco de álcool em gel.
PontoPoder

Com voto de Fux, há chances do julgamento contra Bolsonaro ser anulado? Entenda

O PontoPoder conversou com especialistas em Direito Penal e Constitucional para entender a questão processual

Ingrid Campos, Marcos Moreira, Igor Cavalcante, Luana Severo, Matheus Facundo e Carol Melo
10 de Setembro de 2025
Inácio Aguiar

Elmano faz troca na equipe: Hugo Figueiredo assume o comando da Etice

Engenheiro deixou, recentemente, o comando do Porto do Pecém e volta à gestão Elmano de Freitas

Inácio Aguiar
10 de Setembro de 2025
Foto de Mauro Cid
PontoPoder

Com voto de Fux, STF tem maioria para condenar Mauro Cid por tentativa de abolição do Estado

Para Fux, o delator não deve ser condenado por integrar organização criminosa, mas pelo crime de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito

Redação
10 de Setembro de 2025
Ilustração mostra projeto da fachada do futuro Hospital Universitário (HU) da UFCA
PontoPoder

Alece aprova doação de terreno à UFCA para construção de hospital universitário em Juazeiro do Norte

Equipamento foi anunciado no ano passado e demandará um investimento de R$ 260 milhões

Marcos Moreira
10 de Setembro de 2025
foto de Jair Bolsonaro ao lado dos filhos Flávio, Eduardo, Carlos e Jair Renan
PontoPoder

Filhos de Bolsonaro pedem anulação do julgamento sobre trama golpista após voto de Fux

Ministro declarou que a Primeira Turma do STF não tem competência para julgar a ação penal

Redação
10 de Setembro de 2025
Luiz Fux durante sessão da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF)
PontoPoder

Luiz Fux abre nova divergência e defende que não há golpe sem deposição de governo eleito

Ministro é o terceiro a se manifestar no julgamento de Jair Bolsonaro e outros sete réus envolvidos na trama golpista

Marcos Moreira e Luana Severo
10 de Setembro de 2025
Foto do ex-governador Ciro Gomes, réu em processo por violência política de gênero, segurando um microfone
PontoPoder

MPE cobra julgamento de caso envolvendo ofensas de Ciro a Janaína e requer aplicação de cautelares

Parecer do órgão foi apresentado após novos desdobramentos da ação penal eleitoral

Bruno Leite
10 de Setembro de 2025
Luiz Fux discursa no STF
PontoPoder

Fux afasta atentado contra democracia e alega que petições por intervenção militar não são crimes

Ministro apresenta argumentos no processo da trama golpista

Luana Severo
10 de Setembro de 2025
'Não configuram crimes', diz Fux sobre acampamentos em frente a quartéis
PontoPoder

'Não configuram crimes', diz Fux sobre acampamentos em frente a quartéis

Declaração surgiu durante sessão do julgamento de Bolsonaro e outros setes réus por participação em suposta trama golpista

Redação
10 de Setembro de 2025
O primeiro a apoiar em Plenário a ida de Luiz Fux para o STF foi o senador Marcelo Crivella (PRB-RJ)
PontoPoder

Saiba quem indicou Luiz Fux e os demais ministros ao STF

Na época, ele recebeu 68 votos favoráveis e dois contrários ao cargo

Redação
10 de Setembro de 2025
Duas mulheres e um homem posam sorridentes para foto em ambiente interno. A mulher à esquerda usa camisa branca e colete preto, o homem ao centro veste terno azul e camisa clara, e a mulher à direita está de blazer verde sobre blusa preta
PontoPoder

Augusta Brito assume Procuradoria Especial da Mulher no Senado Federal

A senadora cearense também foi Procuradora da Mulher na Alece

Luana Barros
10 de Setembro de 2025
Foto mostra Luiz Fux durante o julgamento da Primeira Turma do STF
PontoPoder

Fux rejeita condenação por dano ao patrimônio: 'A responsabilização é absolutamente inviável'

Julgamento de Jair Bolsonaro e outros sete réus envolvidos na trama golpista segue com o voto do ministro, o terceiro a se manifestar

Marcos Moreira
10 de Setembro de 2025
Carla Zambelli em discurso na Câmara dos Deputados
PontoPoder

Presa na Itália, Carla Zambelli participa, por videoconferência, de audiência da CCJ sobre mandato

A reunião sobre o tema foi realizada nesta quarta-feira (10) com o intuito de analisar a perda de mandato da parlamentar

Redação
10 de Setembro de 2025