Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

MC Livinho atualiza estado de saúde após perfuração do pulmão e diz ainda sentir dores de acidente

Cantor estava trafegando em uma moto no último dia 29 de julho quando foi atingido por um veículo

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
MC Livinho em foto com camisa branca e copo na mão
Legenda: MC Livinho segue em recuperação domiciliar e se apresenta neste sábado em festival na cidade de São Paulo
Foto: reprodução/Instagram

O cantor MC Livinho sofreu acidente de moto em julho deste ano e agora, semanas após o ocorrido e com um trauma pulmonar, o artista revelou que continua com dores. A informação foi confirmada por ele em entrevista ao Jornal Hoje, exibida neste sábado (13), na TV Globo.

Com apresentação marcada para este sábado no festival "The Town", o cantor apontou que a recuperação após o acidente tem sido gradativa. Durante os ensaios, ele já havia citado os incômodos.

Veja também

teaser image
Zoeira

Apresentadora Rafa Brites afirma ter sido discriminada em loja de luxo nos Estados Unidos

teaser image
Zoeira

Após divórcio, Virginia e Zé Felipe rompem sociedade em agência de influência digital

"Quando eu esfrio [o corpo], eu começo a sentir algumas dores. Essa dor vai me acompanhar durante alguns meses, eu só não posso passar dos limites. Se eu passar dos limites, eu sei que isso pode se agravar", disse.

Saída de reality

Livinho havia sido confirmado como parte do elenco do "Dança dos Famosos", quadro exibido pelo programa "Domingão com Huck", da TV Globo. No entanto, deixou a competição antes mesmo do início devido ao problema de saúde.

Na época, contou sobre as dores fortes. "O que acontece? Quando eu estou me recuperando das dores, eu acabo fazendo algumas atividades de casa, aí, no outro dia, a dor vem muito forte. Aí eu recupero com a fisio, não faço nada, durmo, no outro dia eu estou bem. Aí vou fazer umas atividades, volta a dor. Então, agora estou só sombra e água fresca", explicou.

Luciano Huck, apresentador do programa, garantiu que Livinho deve ter uma vaga no quadro na edição de 2026, já que precisou se ausentar por um motivo importante.

Acidente em moto

O acidente de trânsito que resultou na perfuração do pulmão de Livinho foi registrado no dia 29 de julho, ocasião em que a moto na qual estava o artista colidiu com um carro.

De início, Livinho relatou nas redes sociais que o choque havia sido leve, mas logo foi encaminhado para uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) após apresentar uma sangramento.

Segundo o artista, ele foi "fechado" por um carro em meio ao trânsito e chegou a cair com a "barriga por cima do tanque da motocicleta".

Assuntos Relacionados
MC Livinho em foto com camisa branca e copo na mão
Zoeira

MC Livinho atualiza estado de saúde após perfuração do pulmão e diz ainda sentir dores de acidente

Cantor estava trafegando em uma moto no último dia 29 de julho quando foi atingido por um veículo

Redação
Há 16 minutos
Casal de influenciadores Virgínia e Zé Felipe abraçados
Zoeira

Após divórcio, Virginia e Zé Felipe rompem sociedade em agência de influência digital

Filho de Leonardo fica com a Talismã Music, enquanto influenciadora tem uma nova agência digital

Redação
Há 1 hora
Êta Mundo Melhor
Zoeira

Que horas começa 'Êta Mundo Melhor'? Veja o resumo da novela deste sábado (13)

Samir pede para levar um amigo para o sítio.

A. Seraphim
13 de Setembro de 2025
Vale Tudo
Zoeira

Que horas começa 'Vale Tudo'? Veja o resumo da novela deste sábado (13)

Marco Aurélio avisa a Mário Sérgio que Odete foi derrotada na reunião.

A. Seraphim
13 de Setembro de 2025
Dona de Mim é a nova novela das sete da TV Globo
Zoeira

Que horas começa 'Dona de Mim'? Veja o resumo da novela deste sábado (13)

Jaques deduz que foi usado por Olívia.

A. Seraphim
13 de Setembro de 2025
Apresentadora de TV Rafa Brites
Zoeira

Apresentadora Rafa Brites afirma ter sido discriminada em loja de luxo nos Estados Unidos

O caso ocorreu nessa sexta-feira (12)

Redação
13 de Setembro de 2025
horóscopo de áries
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Áries hoje (13/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Áries por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
13 de Setembro de 2025
horóscopo de leão
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Leão hoje (13/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Leão por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
13 de Setembro de 2025
horóscopo de peixes
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Peixes hoje (13/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Peixes por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
13 de Setembro de 2025
horóscopo de virgem
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Virgem hoje (13/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Virgem por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
13 de Setembro de 2025
horóscopo de libra
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Libra hoje (13/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Libra por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
13 de Setembro de 2025
horóscopo de gêmeos
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Gêmeos hoje (13/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Gêmeos por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
13 de Setembro de 2025
horóscopo de touro
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Touro hoje (13/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Touro por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
13 de Setembro de 2025
horóscopo de aquário
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Aquário hoje (13/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Aquário por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
13 de Setembro de 2025
horóscopo de sagitário
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Sagitário hoje (13/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Sagitário por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
13 de Setembro de 2025
horóscopo de capricórnio
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Capricórnio hoje (13/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Capricórnio por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
13 de Setembro de 2025
horóscopo de escorpião
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Escorpião hoje (13/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Escorpião por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
13 de Setembro de 2025
horóscopo de câncer
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Câncer hoje (13/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Câncer por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
13 de Setembro de 2025
Andressa e Thammy estão juntos desde 2013
Zoeira

Thammy Miranda e Andressa Ferreira anunciam segunda gravidez

O casal já é pai de Bento, de 5 anos

Redação
12 de Setembro de 2025
Débora Falabella apresenta 'Prima Facie' em Fortaleza e fala sobre lançamentos de filmes
Zoeira

Débora Falabella apresenta 'Prima Facie' em Fortaleza e fala sobre lançamentos de filmes

É a primeira que ela se apresenta no Cineteatro São Luiz

João Lima Neto
12 de Setembro de 2025