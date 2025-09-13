MC Livinho atualiza estado de saúde após perfuração do pulmão e diz ainda sentir dores de acidente

O cantor MC Livinho sofreu acidente de moto em julho deste ano e agora, semanas após o ocorrido e com um trauma pulmonar, o artista revelou que continua com dores. A informação foi confirmada por ele em entrevista ao Jornal Hoje, exibida neste sábado (13), na TV Globo.

Com apresentação marcada para este sábado no festival "The Town", o cantor apontou que a recuperação após o acidente tem sido gradativa. Durante os ensaios, ele já havia citado os incômodos.

"Quando eu esfrio [o corpo], eu começo a sentir algumas dores. Essa dor vai me acompanhar durante alguns meses, eu só não posso passar dos limites. Se eu passar dos limites, eu sei que isso pode se agravar", disse.

Saída de reality

Livinho havia sido confirmado como parte do elenco do "Dança dos Famosos", quadro exibido pelo programa "Domingão com Huck", da TV Globo. No entanto, deixou a competição antes mesmo do início devido ao problema de saúde.

Na época, contou sobre as dores fortes. "O que acontece? Quando eu estou me recuperando das dores, eu acabo fazendo algumas atividades de casa, aí, no outro dia, a dor vem muito forte. Aí eu recupero com a fisio, não faço nada, durmo, no outro dia eu estou bem. Aí vou fazer umas atividades, volta a dor. Então, agora estou só sombra e água fresca", explicou.

Luciano Huck, apresentador do programa, garantiu que Livinho deve ter uma vaga no quadro na edição de 2026, já que precisou se ausentar por um motivo importante.

Acidente em moto

O acidente de trânsito que resultou na perfuração do pulmão de Livinho foi registrado no dia 29 de julho, ocasião em que a moto na qual estava o artista colidiu com um carro.

De início, Livinho relatou nas redes sociais que o choque havia sido leve, mas logo foi encaminhado para uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) após apresentar uma sangramento.

Segundo o artista, ele foi "fechado" por um carro em meio ao trânsito e chegou a cair com a "barriga por cima do tanque da motocicleta".