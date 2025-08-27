Diário do Nordeste
Bruce Willis está perdendo a habilidade de falar, confirma esposa: 'Linguagem indo embora'

Em 2023, ator foi diagnosticado com demência frontotemporal

Zoeira
Bruce Willis
Legenda: Esposa do astro deu entrevista ao programa Good Morning América
Foto: DOMINICK REUTER / AFP

O ator Bruce Willis, de 70 anos, está perdendo a habilidade de se comunicar verbalmente, segundo declarou à ABC News a esposa dele, Emma Heming Willis. Em 2023, o astro foi diagnosticado com demência frontotemporal, uma condição neurodegenerativa que compromete fala e compreensão. 

Apesar da piora na fala, Emma disse que o marido continua com ótima saúde. "Ele segue se movendo. Bruce está com uma saúde ótima no geral. É só o cérebro dele que está falhando, e a linguagem está indo embora", disse ela em entrevista ao programa Good Morning América.

Segundo ela, a conexão emocional com a família permanece viva, indicando que o ator ainda consegue reconhecê-los. "Quando estamos com ele, ele se ilumina. Ele segura nossas mãos, retribui beijos e abraços. Está curtindo esses momentos com a gente", afirmou.

Emma também explicou que ainda há momentos de lucidez, embora breves, com uma comunicação acontecendo entre ela e o astro, mas de forma diferente. 

"Ainda temos momentos. Às vezes você vê aquele brilho no olhar dele, ou escuta uma risada vinda do coração. E eu sou transportada. E é difícil ver, porque do mesmo jeito rápido que esses momentos vêm, eles vão embora. Mas eu sou grata, que meu marido ainda está muito aqui", disse. 

A demência frontotemporal, diferentemente do Alzheimer, afeta principalmente o comportamento, a personalidade e a linguagem, surgindo geralmente em pessoas mais jovens. O caso de Bruce Willis tem contribuído para ampliar o debate e a conscientização sobre a condição.

Carreira de sucesso

Bruce Willis nasceu na Alemanha Ocidental e fez carreira nos Estados Unidos, onde ficou conhecido por protagonizar o seriado "A Gata e o Rato" (1985–1989), além do papel de John McClane em Duro de Matar, que o definiu como 'herói de ação' em diversos filmes do gênero. 

Seus outros sucessos incluem "O Sexto Sentido", "Pulp Fiction - Tempo de Violência", "Armageddom", "Sin City - A Cidade do Pecado", "Os 12 macacos", entre outros.

O ator também acumulou prêmios como dois Prêmios Emmy e um Globo de Ouro, e seus filmes arrecadaram mais de sete bilhões nas bilheterias mundiais, fazendo dele o oitavo ator com maior bilheteria na história do cinema.

 

 

