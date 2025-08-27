Marina Ruy Barbosa encontra gato que havia desaparecido no RJ: 'Estava assustado, fraco, com fome'

Marina Ruy Barbosa compartilhou com os seguidores, nessa terça-feira (26), que encontrou o gato que estava desaparecido. O animal havia se perdido no último sábado (23), na região da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e foi encontrado em uma casa vizinha ao condomínio onde mora a atriz.

"Depois de horas procurando pelo João, pelo condomínio e pelas redondezas, a gente, finalmente, encontrou ele. Estava assustado, fraco, com fome, meio perdido. Tinha entrado numa outra casa vizinha e não conseguiu achar uma forma de sair", contou a artista nas redes sociais.

"Não sei nem como agradecer a todo mundo que se mobilizou, se preocupou, deu apoio e ajudou de alguma forma. Sou completamente apaixonada por gatos. Já passaram centenas pela minha casa e pela dos meus pais, sempre cuidando e colocando para adoção. O João eu adotei há dez anos, é um dos meus grandes amores", continuou ela.

Veja também Zoeira Marina Ruy Barbosa surpreende ao mudar o visual e aparecer loira Zoeira Marina Ruy Barbosa impressiona pela semelhança com Suzane von Richthofen em teaser de série do Prime Video

A atriz aproveitou ainda para alertar sobre as "escapadas" que os animais costumam dar. "Quem tem gato sabe que essas saidinhas, mesmo em condomínio fechado, podem ser complicadas. A gente tentou várias vezes deixar ele só dentro de casa, ou até colocar airtag, mas ele ficou triste, entrou em depressão e desenvolveu um transtorno que fazia ele mastigar coisas que não devia [plástico, tecidos, plantas]. Isso acontece quando o gato está ansioso, entediado ou estressado", observou ela.

Por fim, Marina disse que o importante é estar ao lado do bichinho novamente. "O foco é encontrar a forma de continuar deixando ele feliz, mas mais seguro", disse.

Fuga do gato

A atriz comentou na última segunda-feira (25) sobre a fuga do animal. Ela usou as próprias redes sociais para pedir que qualquer informação sobre o João fosse repassada a ela. "Ele costuma dar pequenas voltas pelo condomínio, mas sempre volta para casa. Dessa vez, não voltou", desabafou.

Veja também Zoeira Ludmilla vai responder por calúnia, injúria e difamação em processo movido por Thiago Gagliasso PontoPoder Eduardo Suplicy passa mal e é internado às pressas no Rio de Janeiro

Segundo a artista, o animal presta "suporte emocional" a ela. "Quem me conhece minimamente sabe o quanto meus gatos são importantes para mim", pontuou.