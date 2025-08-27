Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Ludmilla vai responder por calúnia, injúria e difamação em processo movido por Thiago Gagliasso

Cantora tem 10 dias para apresentar defesa à Justiça do Rio de Janeiro

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 10:26)
Zoeira
ludmilla cantando durante show
Legenda: Deputado votou contra uma homenagem a Ludmilla na Alerj em 2023 e ela o chamou de racista
Foto: Marcelo Sa Barreto / AgNews

A 21ª Vara Criminal da Comarca do Rio de Janeiro aceitou, nesta terça-feira (26), uma queixa-crime na qual o deputado estadual Thiago Gagliasso (PL-RJ) acusa Ludmilla de calúnia, injúria e difamação. Com a decisão, a cantora vira ré e passa a responder formalmente à ação criminal.

Tudo começou em novembro de 2023, quando deputados votaram sobre a concessão da Medalha Tiradentes da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) à artista, após ação promovida pelo show Numanice para doação de sangue. Gagliasso votou contra, alegando discordância em relação ao conteúdo de algumas músicas de Ludmilla. 

No dia seguinte, a mãe de Zuri foi ao Instagram agradecer aos fãs pelas “mensagens recebidas” e aos deputados que foram favoráveis à concessão da homenagem para ela. Na ocasião, ela alfinetou o deputado e o acusou de racismo

Veja também

teaser image
Zoeira

Sogro de Taylor Swift revela detalhes do pedido de casamento

teaser image
Zoeira

O que se sabe sobre caso de modelo brasileiro encontrado morto em piscina na Grécia

"Ele é racista sim. A gente estava na casa de uma das pessoas mais famosas desse País. E eu estava acompanhada por um cara, e ele (Gagliasso) conhecia esse cara. Aí ele chegou nesse cara, simplesmente na minha cara, 'pô, mano, tanta mina gata aqui na festa e você ta com essa macaca'", contou Ludmilla na época. O parlamentar negou e apresentou a notícia-crime contra a cantora.

O irmão de Bruno Gagliasso pede que Ludmilla seja condenada pelos crimes de calúnia, injúria e difamação, e que seja condenada a pagar indenização. Os advogados do parlamentar alegam que as declarações da esposa de Brunna Gonçalves causaram danos à imagem do político.

Agora, Ludmilla tem dez dias para apresentar a defesa por escrito. A equipe da artista respondeu sobre o caso ao portal LeoDias: “Ludmilla tomou conhecimento do processo hoje e vai se manifestar nos autos em momento oportuno”, escreveu a assessoria. 

ludmilla cantando durante show
Zoeira

Ludmilla vai responder por calúnia, injúria e difamação em processo movido por Thiago Gagliasso

Cantora tem 10 dias para apresentar defesa à Justiça do Rio de Janeiro

Redação
Há 58 minutos
Êta Mundo Melhor
Zoeira

Que horas começa 'Êta Mundo Melhor'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (27)

Quincas diz a Candinho que deseja reatar o casamento com Dita.

A. Seraphim
Há 1 hora
A Viagem
Zoeira

Que horas começa 'A Viagem'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (27)

Maroca conta a Otávio e Alberto o flagrante que deu em Andrezza.

A. Seraphim
Há 1 hora
Vale Tudo
Zoeira

Que horas começa 'Vale Tudo'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (27)

Celina fica inconformada com a saída de Afonso de sua casa.

A. Seraphim
Há 1 hora
Dona de Mim é a nova novela das sete da TV Globo
Zoeira

Que horas começa 'Dona de Mim'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (27)

Leo pega a carteira que Jaques posicionou diante da câmera, sem saber que estava sendo filmada, e a devolve para o quarto do empresário.

A. Seraphim
Há 1 hora
História de Amor
Zoeira

Que horas começa 'História de Amor'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (27)

Bruno convida Joyce para viajar com ele.

A. Seraphim
Há 1 hora
taylor swift e o noivo abraçados, em foto de anúncio de noivado
Zoeira

Sogro de Taylor Swift revela detalhes do pedido de casamento

Casal compartilhou fotos do momento do pedido nesta terça-feira (26)

Redação
Há 2 horas
Imagem mostra selfie de Yago Luiz de Campos e Silva, modelo brasileiro encontrado morto em piscina de hotel na Grécia
Zoeira

O que se sabe sobre caso de modelo brasileiro encontrado morto em piscina na Grécia

Jovem e um amigo foram achados submersos por funcionários do hotel onde estavam hospedados. Amigo foi socorrido e está hospitalizado

Redação
Há 2 horas
horóscopo de áries
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Áries hoje (27/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Áries por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
27 de Agosto de 2025
horóscopo de libra
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Libra hoje (27/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Libra por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
27 de Agosto de 2025
horóscopo de virgem
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Virgem hoje (27/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Virgem por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
27 de Agosto de 2025
horóscopo de touro
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Touro hoje (27/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Touro por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
27 de Agosto de 2025
horóscopo de gêmeos
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Gêmeos hoje (27/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Gêmeos por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
27 de Agosto de 2025
horóscopo de peixes
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Peixes hoje (27/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Peixes por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
27 de Agosto de 2025
horóscopo de aquário
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Aquário hoje (27/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Aquário por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
27 de Agosto de 2025
horóscopo de escorpião
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Escorpião hoje (27/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Escorpião por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
27 de Agosto de 2025
horóscopo de leão
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Leão hoje (27/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Leão por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
27 de Agosto de 2025
horóscopo de sagitário
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Sagitário hoje (27/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Sagitário por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
27 de Agosto de 2025
horóscopo de capricórnio
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Capricórnio hoje (27/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Capricórnio por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
27 de Agosto de 2025
horóscopo de câncer
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Câncer hoje (27/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Câncer por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
27 de Agosto de 2025