Ludmilla vai responder por calúnia, injúria e difamação em processo movido por Thiago Gagliasso

A 21ª Vara Criminal da Comarca do Rio de Janeiro aceitou, nesta terça-feira (26), uma queixa-crime na qual o deputado estadual Thiago Gagliasso (PL-RJ) acusa Ludmilla de calúnia, injúria e difamação. Com a decisão, a cantora vira ré e passa a responder formalmente à ação criminal.

Tudo começou em novembro de 2023, quando deputados votaram sobre a concessão da Medalha Tiradentes da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) à artista, após ação promovida pelo show Numanice para doação de sangue. Gagliasso votou contra, alegando discordância em relação ao conteúdo de algumas músicas de Ludmilla.

No dia seguinte, a mãe de Zuri foi ao Instagram agradecer aos fãs pelas “mensagens recebidas” e aos deputados que foram favoráveis à concessão da homenagem para ela. Na ocasião, ela alfinetou o deputado e o acusou de racismo.

"Ele é racista sim. A gente estava na casa de uma das pessoas mais famosas desse País. E eu estava acompanhada por um cara, e ele (Gagliasso) conhecia esse cara. Aí ele chegou nesse cara, simplesmente na minha cara, 'pô, mano, tanta mina gata aqui na festa e você ta com essa macaca'", contou Ludmilla na época. O parlamentar negou e apresentou a notícia-crime contra a cantora.

O irmão de Bruno Gagliasso pede que Ludmilla seja condenada pelos crimes de calúnia, injúria e difamação, e que seja condenada a pagar indenização. Os advogados do parlamentar alegam que as declarações da esposa de Brunna Gonçalves causaram danos à imagem do político.

Agora, Ludmilla tem dez dias para apresentar a defesa por escrito. A equipe da artista respondeu sobre o caso ao portal LeoDias: “Ludmilla tomou conhecimento do processo hoje e vai se manifestar nos autos em momento oportuno”, escreveu a assessoria.