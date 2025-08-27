Diário do Nordeste
O que se sabe sobre caso de modelo brasileiro encontrado morto em piscina na Grécia

Jovem e um amigo foram achados submersos por funcionários do hotel onde estavam hospedados. Amigo foi socorrido e está hospitalizado

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Imagem mostra selfie de Yago Luiz de Campos e Silva, modelo brasileiro encontrado morto em piscina de hotel na Grécia
Legenda: Autoridades gregas seguem investigado o caso
Foto: reprodução/redes sociais

O modelo brasileiro Yago Luiz de Campos e Silva, de 25 anos, encontrado morto, no último sábado (23), em um hotel na Grécia, e o amigo dele, Ryan Silveira, 23, fizeram uma chamada de vídeo com familiares brasileiros antes de serem encontrados em uma piscina do local, em Mykonos.

Ryan, que é criador de conteúdo adulto, foi achado desacordado e está hospitalizado. 

As autoridades locais investigam as circunstâncias do falecimento do jovem. O Itamaraty afirmou que presta assistência consular aos familiares dos dois. Abaixo, confira um compilado sobre que já se sabe sobre o caso, conforme os portais g1, Uol e O Globo.

Brasileiros foram encontrados submersos em piscina

Os dois homens, que estavam hospedados na região de Ornos, foram encontrados na piscina privativa por trabalhadores do local. 

Segundo o portal ProtoThema, os funcionários que realizavam a limpeza no andar abaixo do quarto deles perceberam um vazamento de água para a varanda e avisaram a recepção, que tentou entrar em contato com os hóspedes, mas não teve resposta.

Então, três trabalhadores foram verificar o local e, ao entrarem no quarto, encontraram os dois brasileiros submersos na piscina.

Yago já estava sem vida. Ryan estava inconsciente e foi socorrido, conforme informações da imprensa grega.

Criador de conteúdo sai do coma

Imagem mostra Ryan Silveira, brasileiro encontrado desacordado ao lado do corpo de Yago Luiz de Campos e Silva em piscina na Grécia
Legenda: Ryan sobreviveu e fora socorrido em estado grave, mas já estaria estável
Foto: reprodução/redes sociais

Encontrado em estado grave, o sobrevivente foi transferido para uma unidade de saúde em coma

Nessa terça-feira (26), a mãe dele, Erica Ursoli, informou que o jovem recuperou a consciência e está estável. "[Ele está] fora de perigo, consciente e falando normalmente." 

Nessa data, ele foi informado sobre a morte do amigo, já que não lembraria do que aconteceu, conforme relatou a irmã dele, Maine Oliveira.  

"Todo mundo sugere que tinha uma terceira pessoa na história por conta de ele também estar machucado. E ele não consegue se lembrar do que aconteceu. Estão sendo investigadas as câmeras do hotel em que eles estavam. Estou muito grata porque meu irmão também poderia estar morto", destacou ela. 

Brasileiros não são um casal

A família de Ryan diz que os jovens não eram um casal, mas, sim, amigos. Eles comemoram recentemente juntos o aniversário de Yago, que completou 25 anos em 16 de agosto, numa viagem a Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. 

Imagem mostra montagem com foto, à esquerda, de Yago Luiz de Campos e Silva e, à direita, Ryan Silveira, ambos usando sunga com paisagem de Dubai ao fundo. Brasileiro Yago foi encontrado morto em piscina de hotel na Grácia ao lado de Ryan, que sobreviveu.
Legenda: Os dois compartilharam imagens curtindo Dubai durante o aniversário do modelo
Foto: reprodução/redes sociais

Jovens fizeram ligação antes de serem encontrados em piscina

Ainda conforme Maine Oliveira, os brasileiros fizeram uma chamada de vídeo com ela minutos antes de serem encontrados submersos na piscina pelos funcionários do hotel. 

"Falei com eles minutos antes, estavam felizes, iam para uma festa. Eles estavam na piscina. Inclusive, o print [da tela do celular] que tenho pode ajudar na investigação. Esse print vai ajudar no horário que eles ainda estavam na piscina e bem. Agora é rezar para ficar tudo bem, e ele [Ryan] conseguir vir embora logo", contou. 

Causa da morte do modelo brasileiro

Parentes ainda aguardam o resultado da autópsia do corpo de Yago e a perícia do local para esclarecer as circunstâncias do falecimento. 

"Qualquer versão que circule afirmando a causa da morte é mentirosa e não confirmada", esclareceu Maine. "Reforçamos que, neste momento, a memória de Yago seja preservada com respeito e que sua família e amigos não sejam expostos".

Conforme o portal Protothema, a polícia local esteve no quarto dos brasileiros para coletar materiais — encaminhados à perícia e análise laboratorial — e investigar indícios que ajudem a esclarecer o caso. 

A investigação preliminar sobre o caso segue em andamento para esclarecer as circunstâncias do ocorrido.

Em nota nas redes sociais, a mãe de Ryan, Erica Ursoli, solicitou que informações falsas sobre o caso parem de ser espalhadas.

"Peço que parem de colocar notícias falsas relacionadas ao acontecido na Grécia. Ryan está fora de perigo, hospitalizado e sendo medicado! Tudo ficará bem. [...] Peço que tenham empatia com as fofocas maldosas pelo momento doloroso e delicado", disse. 

