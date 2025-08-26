Vídeos mostram passageira agredindo comissária após ser proibida de usar celular em voo na Rússia

Uma passageia agrediu uma comissária de bordo, no último sábado (23), durante um voo de Novosibirsk a Moscou, na Rússia. A mulher atacou a tripulante após ter o pedido para usar um telefone negado pela tripulante.

A cena foi registrada por outros passageiros. Nas imagens, é possível observar o momento em que a jovem discute com a funcionária exaltadamente e, então, desfere uma série de golpes contra ela. Logo em seguida, a mulher é contida por outros passageiros.

Segundo relatos, detalhados pelo jornal O Globo, o episódio aconteceu cerca de sete minutos após a decolagem do Boeing 737, em Novosibirsk, quando a passageira, sentada na poltrona 10A, exigiu usar um celular.

Então, os comissários teriam a entregado as regras de conduta da companhia aérea, mas a mulher a amassou e arremessou no rosto de uma das funcionárias. Depois, exigiu novamente um telefone e, então, partiu para agredir a chefe de cabine.

Em outro vídeo, é possível observar o momento em que um jovem passageiro intervém na situação e afasta a suspeita.

Em seguida, ela fora imobilizada e mantida presa até o pouso da aeronave no Aeroporto de Sheremetyevo, em Moscou, onde foi recepcionada por uma equipe especializada.

Ainda conforme O Globo, o Ministério do Interior da Rússia confirmou o caso e detalhou que fora lavrado um protocolo contra a passageira por “hooliganismo leve”. A polícia segue investigando o episódio.