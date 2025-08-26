Vídeos mostram passageira agredindo comissária após ser proibida de usar celular em voo na Rússia
A mulher teve que ser contida por outros passageiros
Uma passageia agrediu uma comissária de bordo, no último sábado (23), durante um voo de Novosibirsk a Moscou, na Rússia. A mulher atacou a tripulante após ter o pedido para usar um telefone negado pela tripulante.
A cena foi registrada por outros passageiros. Nas imagens, é possível observar o momento em que a jovem discute com a funcionária exaltadamente e, então, desfere uma série de golpes contra ela. Logo em seguida, a mulher é contida por outros passageiros.
Segundo relatos, detalhados pelo jornal O Globo, o episódio aconteceu cerca de sete minutos após a decolagem do Boeing 737, em Novosibirsk, quando a passageira, sentada na poltrona 10A, exigiu usar um celular.
Então, os comissários teriam a entregado as regras de conduta da companhia aérea, mas a mulher a amassou e arremessou no rosto de uma das funcionárias. Depois, exigiu novamente um telefone e, então, partiu para agredir a chefe de cabine.
Em outro vídeo, é possível observar o momento em que um jovem passageiro intervém na situação e afasta a suspeita.
Em seguida, ela fora imobilizada e mantida presa até o pouso da aeronave no Aeroporto de Sheremetyevo, em Moscou, onde foi recepcionada por uma equipe especializada.
Ainda conforme O Globo, o Ministério do Interior da Rússia confirmou o caso e detalhou que fora lavrado um protocolo contra a passageira por “hooliganismo leve”. A polícia segue investigando o episódio.