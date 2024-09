Brasileira desaparece durante aniversário do pai e é encontrada dias depois em hospital de Portugal

Uma brasileira identificada apenas com Natalie, de 38 anos, desapareceu no último sábado (21) em Cacilhas, região metropolitana de Lisboa, em Portugal. Segundo o jornal português Público, a mulher foi encontrada neste domingo (22) após ser vista pela última vez em um restaurante local, enquanto comemorava o aniversário de 69 anos do pai.

Natalie se apresentou na delegacia da Polícia de Segurança Pública (PSP) em Campo Grande, Lisboa, e relatou que sumiu devido a uma discussão com o pai. Em nota à imprensa local, a corporação afirmou que a moça teve “um ataque de pânico, o que normalmente acontece quando se enerva”.

No sábado (21), Natalie chegou ao restaurante por volta das 16h junto com seu pai. Eles ficaram em uma mesa próxima à televisão e permaneceram no local por volta de meia hora. Depois, a mulher se levantou e foi ao banheiro, mas não retornou.

O pai chamou os funcionários do restaurante cerca de uma hora depois de ter visto a filha pela última vez. Natalie foi procurada pela região e, ao não encontrá-la, a PSP foi chamada para iniciar as investigações.

De acordo com o Público, Natalie deixou na mesa do restaurante o celular, uma bolsa com documentos e uma mochila com pequenos pertences, quando foi ao banheiro. Após a discussão com o pai, a mulher foi ao Hospital Santa Maria, que fica em Lisboa, e foi buscar tratamento devido ao nervosismo.

Veja também Mundo Comunidade internacional pede moderação a Israel e Hezbollah Mundo Líderes mundiais adotam pacto com 56 ações para o futuro do planeta

Pai teria omitido a discussão

Ao Público, funcionários do restaurante relataram que o pai estranhou o sumiço da filha e que afirmava que ela nunca tinha demonstrado comportamentos estranhos e não tinha problemas psicológicos.

“Ela é uma boa pessoa e muito trabalhadora. Sempre foi uma pessoa muito tranquila, ciente de suas responsabilidades. Esse sumiço dela é muito estranho”, afirmou.

Contudo, quando questionado, o pai omitiu que havia discutido com a filha antes do seu desaparecimento. À imprensa local, a PSP frisou que o brasileiro deixou de atender aos telefonemas dos policiais após suas afirmações se tornarem contraditórias.

Antes de irem ao restaurante, pai e filha estavam em visita a um dos pontos turísticos mais emblemáticos de Portugal, a estátua de Cristo Rei, no município de Almada, cerca de 2 km de distância de Cacilhas, onde a moça desapareceu.

Natalie é enfermeira em um hospital privado no centro de Coimbra, onde mora com o pai. O mais velho é militar reformado, vindo do Rio de Janeiro.