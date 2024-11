Casal de brasileiros tem casa invadida por coala selvagem na Austrália; veja vídeo

Os brasileiros Fran e Brunno Rufino, que moram na Austrália, foram surpreendidos com a visita inusitada de um coala. Nesta semana, o casal compartilhou o momento em que encontra o animal selvagem no quarto da casa deles, na cidade de Adelaide, após retornarem do trabalho na madrugada.

A primeira a achar o mamífero, símbolo do País, foi Fran. Ela encontrou o mamífero repousando na cama do cachorro quando fora ao cômodo para jantar e levou um susto. "Pensei, 'Meu Deus, tem um coala no meu quarto", relatou à ABC Radio Adelaide. A surpresa foi tamanha que ela se esqueceu de como falar em inglês e passou a se comunicar em português com o marido.

Ao ouvir os gritos da companheira, Brunno pensava que ela tinha encontrado uma aranha — um dos maiores medos da brasileira, que é aracnofóbica. No entanto, ao verificar o quarto, descobriu o coala.

ASSISTA AO MOMENTO

"Acabamos de chegar [em casa] do trabalho e ele estava lá, e acreditamos que ele entrou na casa pela porta do cachorro", contou Fran. Com medo de que o animal e o cão de estimação brigassem, os brasileiros separaram ambos.

Em seguida, o coala seguiu para as gavetas da mesa de cabeceira e, depois, subiu na cama do casal. Brunno tentou segurar o animal com auxílio de algumas roupas, mas sem sucesso. "Fiquei assustada porque ele era agressivo", detalhou a mulher nas redes sociais.

Então, Fran ligou para o serviço de resgate de animais local, mas trocou novamente os idiomas devido ao nervosismo. "Chamei o resgate dos coalas, mas esqueci como falar inglês e comecei a falar espanhol — e eu não falo espanhol", relatou a brasileira. "Eu fiquei tipo, 'Por favor, me ajude porque não tenho ideia do que fazer, me ajude, me ajude'".

Enquanto isso, Brunno tentou afugentar o animal. "Fechei todas as portas e deixei a porta da frente aberta, mas ele não queria sair de casa e então tive que assustá-lo um pouco e ele estava correndo [de] um lado da casa para o outro".

No final do vídeo, é possível observar que o animal deixa a casa em direção ao jardim.

O grupo de resgate de coalas local, Koala Rescue, alertou que, em casos semelhantes ao vivido pelos brasileiros, não é indicado pegar no animal. Segundo o presidente da associação, Pam Head, à ABC News, o recomendado é chamar um expert. "[Coloque] um cesto de roupa suja sobre o coala e então o socorrista estará na melhor posição para [salvá-lo]".