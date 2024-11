Netos chegam sem avisar para almoço de domingo na casa de avó no Ceará, e vídeo viraliza nas redes

Um grupo de 15 netos resolveu surpreender a avó de 94 anos ao chegar sem avisar no tradicional almoço de domingo. O vídeo do momento viralizou no TikTok. Apesar das reuniões familiares serem comuns aos fins de semana, a dona Maria Guerra não foi avisada de que receberia convidados, e a reação dela chamou atenção.

"Só tem arroz e feijão. Por que vocês não me avisaram?", repetiu a moradora de Horizonte. Segundo a empresária e cabeleireira Débora Guerra Freitas, 34, a intenção era ver como a vó responderia à surpresa.

"Nós comunicamos que vamos porque ela gosta de fazer comidas típicas, matar uma galinha, fazer uma panelada. Mesmo estando velha, faz questão. A nossa família é muito grande e tradicional, sempre fazemos muita festa temática, bloquinho, natal...", conta Débora, em entrevista ao Diário do Nordeste.

Confira vídeo:

Maria chegou a chorar quando viu a quantidade de netos que havia chegado. A surpresa, entretanto, foi que os netos levaram comida. Cada um se juntou, trouxe um prato ou bebida diferente, e fez o tradicional almoço de domingo para dona Maria.

Na família, são 7 filhos de Maria, que geraram 15 netos e 10 bisnetos. Muitos moram juntos no bairro Zumbi, em Horizonte, na Grande Fortaleza.

Avó gostou do viral e pediu 'parte 2'

Débora conta que resolveu postar o vídeo em sua conta do TikTok apenas por fins de registrar o momento especial em família. Ela não esperava que ultrapassasse 800 mil visualizações e recebesse resposta positiva.

A cabeleireira comentou que a avó até pediu para ela gravar uma parte dois, pois ela mesma querida responder algumas dúvidas da seção de comentários da rede social. Alguns usuários comentaram sobre a casa onde Maria mora e por que os netos não ajudam ela a reformá-la.

Boa parte da família mora no mesmo terreno, no bairro Zumbi, em Horizonte, em várias casas, e a residência de Maria é uma das mais antigas. "Aquela casa ninguém pode mexer porque é tudo muito antigo. Ela diz que só pode mexer quando morrer", conta.

Dona Maria é cega de um olho e tem baixa visão no outro. Segundo Débora, ela tem problemas em reconhecer algumas pessoas e tem que perguntar quem está falando, pois só a voz não basta. Isso aconteceu, inclusive com alguns dos netos no vídeo viral.

"Quando a gente chega ela ouve a voz e pergunta quem é. Ela inclusive não frequenta mais a igreja que ela gosta porque não reconhece, ela não vê mais o pessoal", relata.