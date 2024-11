Bruce Willis aparece em novo vídeo segurando a filha nos ombros durante passeio em família; veja

O ator Bruce Willis, de 69 anos, diagnosticado com demência frontotemporal, apareceu em um registro raro ao lado da filha, a pequena Evelyn, de 8 anos. O vídeo do momento divertido em família foi compartilhado nas redes sociais pela esposa do artista, Emma Heming.

Na publicação, Bruce segura Evelyn nos ombros durante um passeio pelas ruas de Los Angeles, nos Estados Unidos. "O melhor assento da casa", escreveu ela na legenda.

Veja foto de Bruce Willis com a filha Evelyn

Nos comentários da publicação, fãs celebraram o momento de alegria de Willis, destacando a importância do apoio da família durante o tratamento contra a demência. "Ele está bem, o que me deixa muito feliz. É importante ter pessoas tão boas ao seu redor", "Que vídeo lindo, ele parece o melhor" e "Tão bom ver o Bruce feliz", foram algumas das mensagens deixadas pelos seguidores.

Apesar de estar mais recluso e afastado do trabalho desde 2023 por conta da doença, Bruce foi visto em público recentemente, quando foi fotografado sorridente durante um passeio de carro por Studio City, em Los Angeles, na Califórnia. O ator estava no banco do passageiro enquanto um rapaz conduzia o veículo.

Diagnóstico de demência

Bruce Willis foi diagnosticado com afasia em 2022 e precisou parar de atuar. No início de 2023, a família compartilhou um comunicado atualizando o estado de saúde do ator: “A condição de Bruce progrediu e agora temos o diagnóstico de demência. Infelizmente, os desafios da comunicação são apenas um sintoma da doença que ele enfrenta”.

Desde então, a família do ator se uniu para cuidar dele e apoiar um ao outro. Emma, atual esposa de Bruce, conta com a ajuda da ex-mulher do ator, a também atriz Demi Moore, e também dos três filhos que teve com ele, Rumer, de 35 anos; Scout de 32 e Tallulah, de 29.