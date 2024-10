Filha compartilha novas fotos de Bruce Willis: 'Amo tanto esse cara'

Tallulah Willis, uma das filhas de Bruce Willis, publicou nas redes sociais fotos ao lado do pai, de 69 anos. Em fevereiro do ano passado, foi revelado publicamente que o artista tem um transtorno neurodegenerativo chamando demência frontotemporal.

Na legenda das fotos ao lado do pai, Tallulah se declarou: "Amo tanto esse cara, e sentir emoções é algo difícil, mas estou muito grata por deixá-las fluir através de mim agora, em vez de me desconectar delas. Dos arquivos de sempre".

Veja também Zoeira Estrela de 'Ninguém Quer', Kristen Bell morou em Fortaleza e ajudou em parto de bebês: 'Incrível' É Hit João Gomes e Ary Mirelle marcam casamento para o fim deste mês Zoeira Eliana revela que ela e o marido dormem em quartos separados e explica motivo

A postagem recebeu centenas de comentários, enaltecendo a relação da dupla: “Amor mais puro”, escreveu Meadow Walker, filha do ator Paul Walker. “Seu pai parece tão fofo e feliz”, disse uma fã. “Vínculo inquebrável! Obrigado por compartilhar um pouquinho dele com todos nós ao longo dos anos. Cercando todos vocês com amor”, postou outra pessoa.

Em junho deste ano, a esposa de Bruce Willis, Emma Heiming, deu a entender que o ator não consegue mais falar. Ela usou as redes sociais para divulgar uma campanha de conscientização sobre a demência frontotemporal, e em uma de suas postagens incluiu a mensagem que o próprio ator “gostaria de dar”. As palavras utilizadas por Emma no post fizeram com que os fãs do ator ficassem em dúvidas se ele ainda consegue se comunicar.