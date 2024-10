João Gomes e Ary Mirelle marcam casamento para o fim deste mês

O cantor João Gomes e Ary Mirelle irão se casar no próximo dia 21 de outubro, na cidade de Recife. A cerimônia será pequena, apenas para a família e os amigos. As informações são de Hugo Gloss.

O artista pediu a influenciadora digital em casamento em novembro do ano passado. Na época, ela ainda estava grávida do primeiro filho do casal, Jorge, e João mostrou a jovem usando aliança na mão direita.

“Qualquer dia, nós casamos. Não filmei entregando não, só Deus viu”, brincou o artista na ocasião, nas redes sociais.

Recentemente, o casal viajou para a Europa de férias e passou por destinos como Paris e Roma, na companhia do bebê. Ary chegou a rebater críticas nas redes sociais por seus looks escolhidos para a viagem.