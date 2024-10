Estrela de 'Ninguém Quer', Kristen Bell morou em Fortaleza e ajudou em parto de bebês: 'Incrível'

O ano era 2000. A atriz Kristen Bell, protagonista de "Ninguém Quer", nova série de comédia romântica da Netflix, tinha apenas 20 anos de idade e estava na faculdade, quando decidiu participar de um programa de três meses de voluntariado no Brasil — a iniciativa foi da Universidade de Nova York, onde ela estudava Artes.

No País, Kristen se dividiu entre morar em Belo Horizonte, em Minas Gerais, e em Fortaleza, no Ceará.

No sudeste, a jovem trabalhou em um orfanato, onde "cozinhava e brincava" com crianças, como ela mesma recordou em uma entrevista ao jornal O Globo, em 2008.

Já em Fortaleza, Kristen teve desafios maiores e trabalhou com enfermeiras e médicos na assistência à saúde. "Éramos um grupo de cinco pessoas e eu era a única que não era dessa área. A única jovem envolvida no projeto, que levava tratamento médico para pessoas que não tinham acesso. Foi uma experiência que abriu meus olhos", lembrou.

Tão extraordinária foi a experiência da jovem atriz no nordeste brasileiro que ela conta que foi em terras alencarinas que viveu um dos momentos mais marcantes de sua trajetória: "Uma vez, eu estava em uma sala de operações e ajudei no parto de dois bebês. O hospital estava com falta de pessoal neste dia, então, falaram: 'Entra aqui e ajuda'. Foi incrível".

A história inusitada é, até hoje, lembrada por moradores da Cidade, sempre que o nome de Kristen volta à tona em algum papel. "Toda vez que vejo a Kristen Bell só me lembro dela fazendo partos em Fortaleza", brinca um usuário da rede social Bluesky. "Imagina a gata amassando 1kg de camarão no Mercado do Peixe", diverte-se outra.

tods vez q eu vejo a atriz kristen bell eu lembro q ela morou um tempo em fortaleza quando tava na facu e ai fico imaginando kristen bell em situaçoes fortalezenses tipo assim comprando uma tequila adulterada ali nos vendedores de rua do dragão do mar e o caba dizendo taca o pau lorinha e ela thanks



'Ninguém Quer'

Estrelada por Kristen Bell ("The Good Place") e Adam Brody ("The O.C"), "Ninguém Quer" é a nova série de comédia romântica da Netflix. A produção, baseada em uma história real, estreou no streaming no último mês de setembro e já está se provando ser um grande sucesso de audiência.

Legenda: Kristen Bell e Adam Brody interpretam o casal Joanne e Noah Foto: Divulgação/Netflix

Em dez episódios, a série conta a história do encontro entre uma apresentadora de podcast sobre sexo e um rabino recém-solteiro. Os dois se apaixonam quase que instantaneamente, mas lutam para que o relacionamento sobreviva às diferenças de seus estilos de vida e à intromissão de suas famílias.

