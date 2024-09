Caso de Diddy ganha série documental na Netflix em parceria com 50 Cent

Rivais há anos, 50 Cent irá produzir uma série documental na Netflix sobre o caso de Sean 'Diddy' Combs. O rapper está preso desde o último 16 de setembro, e é acusado de tráfico sexual, extorsão, estupro e outros crimes. O produtor musical irá aguardar julgamento em regime fechado, na cidade de Nova York, nos Estados Unidos.

O envolvimento do streaming foi confirmado pela revista Variety na última quarta-feira (25). Em dezembro de 2023, Curtis Jackson, o 50 Cent, já havia anunciado a participação na produção. Diddy já estava sendo acusado de pelo menos quatro crimes à época.

"Esta é uma história de significativo impacto humano. É uma narrativa complexa que abrange décadas, não apenas as manchetes ou vídeos vistos até agora", disse em comunicado em conjunto com a diretora Alex Stapleton, na época.

Todo o lucro arrecadado com o documentário será usado para vítimas de agressão. "Continuamos firmes em nosso compromisso de dar voz aos sem voz e apresentar perspectivas autênticas e com nuances. Embora as alegações sejam perturbadoras, pedimos a todos que se lembrem de que a história de Sean Combs não é a história completa do hip-hop e sua cultura. Nosso objetivo é garantir que ações individuais não ofusquem as contribuições mais amplas dessa cultura", continuou nota.

Além de 50 Cent, Eminem também já havia criticado Diddy antes da prisão. Em seu último álbum lançado em julho, intitulado The Death of Slim Shady (Coup de Grâce), o rapper critica o acusado nominalmente diversas vezes.

Prisão de Diddy

O rapper e empresário Sean Diddy Combs permanecerá preso enquanto aguarda julgamento por acusações de tráfico sexual, associação criminosa e promoção da prostituição. A decisão foi do juiz Andrew Carter, que negou um recurso apresentado pela defesa, no último dia 18 de setembro.

A Corte Federal de Manhattan recusou um pedido de pagamento de fiança de US$ 50 milhões, feita pela defesa do artista, para que ele pudesse responder às acusações em liberdade.

O rapper é alvo de várias ações civis que o caracterizam como um predador sexual violento, acusado de usar álcool e drogas para submeter suas vítimas. Suas residências foram alvo de buscas por agentes federais neste ano.

O artista nega veementemente todas as acusações contra ele. Embora não tenha grandes condenações, há muito tempo ele é citado em alegações de agressão física, que remontam aos anos 1990.

No final do ano passado, as acusações aumentaram após a cantora Cassie, cujo nome verdadeiro é Casandra Ventura, alegar que Combs a submeteu a mais de uma década de coerção por meio de força física e drogas, além de um estupro em 2018.