Previsão do signo de Escorpião para hoje, 7 de abril

Signo de Escorpião hoje

Questões financeiras e profissionais começam a se desenrolar com Mercúrio direto, trazendo mais clareza para decisões importantes. Reavalie suas metas e ajuste sua postura para alcançar resultados mais sólidos. A conjunção Vênus-Saturno pede que você se comprometa com seus objetivos sem perder de vista seus valores pessoais. Nas relações, dê prioridade à transparência e evite jogos de poder. A Lua em Leão desperta seu desejo de protagonismo, mas cuidado com atitudes dominadoras.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.