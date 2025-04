Previsão do signo de Áries para hoje, 7 de abril

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo por Julianna Formiga no Diário do Nordeste.

Signo de Áries hoje

Os assuntos profissionais que estavam emperrados agora podem finalmente ganhar movimento. Use sua energia para se colocar de forma clara e assertiva, especialmente em reuniões e negociações. O céu te dá o impulso para retomar um projeto com uma abordagem mais madura. No amor, expresse seus sentimentos sem medo, mas evite atitudes impulsivas que possam soar autoritárias. Aproveite a Lua em Leão para se destacar no que faz com paixão.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.