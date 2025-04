Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 7 de abril

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo por Julianna Formiga no Diário do Nordeste.

Signo de Capricórnio hoje

A volta do movimento direto de Mercúrio te ajuda a resolver pendências no trabalho e a se reorganizar financeiramente. Retome negociações com mais segurança e pense no longo prazo. Na vida afetiva, o encontro de Vênus e Saturno fortalece relações baseadas na confiança e no respeito mútuo. Não tenha medo de mostrar seu lado mais afetuoso. A Lua em Leão destaca a importância de liderar com o coração, seja no trabalho ou nas relações pessoais.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.