Previsão do signo de Libra para hoje, 7 de abril

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo por Julianna Formiga no Diário do Nordeste.

Signo de Libra hoje

A retomada do movimento direto de Mercúrio facilita questões familiares e conversas delicadas que estavam engasgando. Seja claro sobre suas expectativas para evitar mal-entendidos. A conjunção de Vênus e Saturno no setor afetivo sugere uma reflexão sobre o que realmente importa nos seus relacionamentos. Escolha estar com quem soma, e não com quem te pesa. A Lua em Leão desperta seu lado sociável e criativo, ótimo para se conectar com quem vibra na mesma frequência.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.