Quem ganhou a Prova do Líder no BBB 25? Veja como foi a disputa neste domingo (6)

Maike se tornou o líder do Big Brother Brasil (BBB) 25 pela 5ª vez. Os participantes disputaram a 13ª Prova do Líder do reality show na noite deste domingo (6), que foi feita em duplas. Na última semana, o BBB contou com reinício do "Modo Turbo".

Após a eliminação, a prova do líder e a formação do paredão neste domingo, um dos brothers vai deixar a casa na próxima terça-feira (8).

Como foi a Prova do Líder do BBB 25

Antes da prova, Vitória tomou a última decisão como líder e vetou João Pedro, que tinha voltado do paredão minutos antes. Com isso, oito brothers disputaram a liderança.

A primeira parte da prova, que era classificatória, foi disputada pelas seguintes duplas:

Vitória e Diego Hypolito

Guilherme e Delma

Vinícius e João Gabriel

Maike e Renata

A dinâmica exigiu que um dos participantes concluísse um circuito com obstáculos. Cada etapa do trajeto tinha que ser desbloqueada pela sua dupla.

Quem ficou na plataforma tinha que acertar a combinação de senha que liberava o caminho para o jogador.

Vitória e Diego foram os primeiros e concluíram a prova em 02:06.594

Em seguida foi a vez de Delma e Guilherme. A sister não conseguiu desbloquear os cadeados antes do tempo da primeira dupla.

João Gabriel e Vinícius completaram a prova com menos de um segundo de diferença da primeira dupla, em 02:07.772

Maike e Renata venceram a primeira etapa da Prova do Líder, com tempo de 01:30.66

Com o melhor tempo, Maike e Renata foi para a final, e Maike tornou-se o novo líder ao encontrar o cartão premiado.

Nova divisão da casa

O brother dividiu a casa entre VIP e Xepa, ao distribuir duas pulseiras entre os confinados.

VIP: Maike, João Pedro e Renata.

Maike, João Pedro e Renata. Xepa: Vitória Strada, Vinícius, João Gabriel, Diego Hypolito, Guilherme e Delma.

