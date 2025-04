Previsão do signo de Escorpião para hoje, 13 de abril

Depois de um ciclo de revisões no amor, nos valores e nos desejos, Vênus deixa de estar retrógrada e sinaliza: estamos prontos para recomeçar. Algo amadureceu dentro de nós. A Lua Cheia em Libra segue iluminando as relações e pedindo equilíbrio entre o que queremos e o que o outro precisa. É hora de chegar a conclusões, observar os resultados de nossas escolhas e reconhecer onde podemos ceder ou onde precisamos ser mais fiéis a nós mesmos.



Às 10h54, a Lua ingressa em Escorpião, intensificando emoções e tornando tudo mais profundo. O que antes parecia leve, agora pede entrega. A superficialidade já não satisfaz. Emoções escondidas vêm à tona e pedem espaço para curar. Você está pronto para renascer?



Pergunta do dia: como anda a sua relação com o outro e com você mesmo?

Signo de Escorpião hoje

Com a Lua no seu signo, tudo ganha intensidade. Você sente mais, deseja mais, percebe mais. Vênus direta tira o véu de ilusões nos relacionamentos e você enxerga o que precisa ser ressignificado. Confie nos seus instintos — e renasça.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.