Reino Unido deportou mais de 600 brasileiros em voos secretos, diz jornal

O Reino Unido deportou mais de 600 brasileiros em voos secretos entre agosto e setembro deste ano. O volume de deportações incluiu cerca de 109 crianças e representa um número recorde, já que o país nunca deportou tantas pessoas de uma mesma nacionalidade em voos desse tipo.

Segundo noticiou o g1, a informação foi apurada e publicada pelo jornal britânico The Guardian. Oficialmente, essa modalidade de deportação é classificada como voluntária.

Pelo que justificou o governo britânico, há um esforço no sentido de intensificar medidas contra a migração ilegal. A ação incluiu pessoas que ultrapassaram o prazo de permanência de seus vistos.

Entretanto, entidades que protegem os direitos de imigrantes latino-americanos no Reino Unido expressaram preocupação quanto a essa medida, especialmente com o alto número de crianças retiradas do país.

Ao todo, pelo que contabilizou o jornal, foram realizados três voos. As três viagens aconteceram num período de pouco menos de dois meses:

Em 9 de agosto, 205 pessoas foram deportadas, entre elas 43 crianças;

Em 23 de agosto, 206 foram deportadas, incluindo 30 crianças;

Em 27 de setembro, foram 218 deportados, 36 deles crianças.

A reportagem não cita para quais cidades brasileiras foram levados os imigrantes. Segundo a publicação, todas as crianças retiradas do Reino Unido faziam parte de unidades familiares. Muitas estavam matriculadas e passaram a maior parte da vida no país.

O governo tem oferecido incentivos de até 3.000 libras (cerca de R$ 22 mil) para imigrantes que aceitam ser deportados voluntariamente.

“Estamos preocupados com o aumento acentuado nos retornos voluntários de brasileiros no último ano", afirmou a Coalizão de Latino-Americanos no Reino Unido num comunicado publicado pelo The Guardian.

"Como a maior comunidade latino-americana no Reino Unido, os brasileiros enfrentam barreiras significativas para acessar informações de alta qualidade e aconselhamento jurídico credenciado, especialmente em seu próprio idioma", acrescentou a entidade.

"Muitos chegaram por meio da migração de países da União Europeia. No entanto, as mudanças nas regras de imigração pós-Brexit deixaram centenas deles e seus familiares fora da UE, com risco de terem seus direitos negados devido à desinformação e aos rigorosos requisitos de elegibilidade".

Indagado, um porta-voz do Ministério do Interior britânico disse que o governo está cumprindo um plano de aumentar a deportação de imigrantes ilegais. “Isso reduzirá nossa dependência de hotéis e custos de acomodação, economizando cerca de 4 bilhões de libras nos próximos dois anos".