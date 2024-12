Fotógrafo brasileiro desaparece em Paris no dia da volta ao Brasil

Autoridades da França e do Brasil procuram pelo fotógrafo brasileiro Flávio de Castro Sousa, conhecido como Flávio Carrilho, de 37 anos, que desapareceu em Paris, na França, no dia 26 de novembro último - data que ele tinha uma viagem de volta para o Brasil. As informações são do portal G1.

O mineiro Flávio Carrilho foi visto pela última vez em um apartamento alugado por temporada, na Rue des Reculettes, em Paris. O fotógrafo havia chegado na capital francesa, no início do mês do novembro, para trabalhar. Ele chegou a fazer o check-in do voo, mas não embarcou.

Um amigo de Flávio recebeu uma mensagem de um conhecido francês, que disse que o mineiro se acidentou e recebeu atendimento no Hôpital Européen Georges-Pompidou, no dia 26.

O francês contou ainda que, após receber alta, o brasileiro tentou estender sua estadia no apartamento alugado, e não deu mais notícias. Nos dias seguintes, os pertences de Flávio, incluindo o passaporte, foram retirados do imóvel pelo francês.

A mãe de Flávio ligou diversas vezes para o celular do filho, até ser atendida na madrugada de 28 de novembro. Um funcionário de um restaurante atendeu o telefone, mas não falava português e passou a ligação para um colega brasileiro, que explicou para a mulher que encontraram o aparelho em um vaso de plantas, na manhã do dia 27, na porta do estabelecimento.

A embaixada brasileira foi acionada. O Ministério das Relações Exteriores (Itamaraty) informou, por meio do Consulado-Geral do Brasil em Paris, que "tem conhecimento do caso, está em contato com as autoridades locais e presta assistência consular aos familiares do nacional".