Criança de 2 anos morre após comer salsicha na Colômbia; pais estão internados em estado grave

Uma menina de 2 anos morreu de intoxicação alimentar, no último domingo (24), em La Guajira, na Colômbia, após comer uma porção de salchipapa, prato típico do país composto por salsichas e batatas fritas. Os pais dela também consumiram o alimento e estão hospitalizados em estado grave.

Antonella Beleño Guerra deu entrada no pronto-socorro após passar mal no fim de semana, segundo informações do jornal colombiano El Universal. Os pais dela, identificados como Álvaro Beleño, de 34 anos, e Lilibeth Guerra, de 24 anos, estão internados.

O três teria consumido a porção da receita com salsichas antes de precisar de atendimento médico. Eles foram hospitalizados com desconforto intenso após ingerir os alimentos supostamente estragados.

Ao veículo Diario del Norte, uma fonte ligada à unidade de saúde disse que a criança chegou com vida ao pronto-socorro, mas faleceu logo após receber atendimento.

Embora os médicos tenham confirmado que os três paciente apresentavam sinais de intoxicação, os resultados para apurar as causas da morte da garota ainda são aguardados, conforme informações do portal Uol.

As autoridades locais analisam a situação para determinar se a intoxicação está diretamente relacionada com o consumo dos alimentos ou com outras causas.