Missão Artemis II: NASA divulga primeiras fotos da Terra a caminho da Lua

A agência espacial estadunidense NASA apresentou, nesta sexta-feira (3), as fotografias iniciais da Terra tiradas pelos tripulantes da missão Artemis II.

Os registros aconteceram logo após a conclusão da "manobra de injeção translunar". O comandante Reid Wiseman foi o responsável por capturar as imagens através da janela da cápsula Orion.

Conforme noticiado pelo portal g1, o acionamento dos motores que direcionou a nave para o satélite natural ocorreu na noite de quinta-feira (2).

Com duração de 10 dias, o foguete da Missão Artemis II foi lançado à Lua pela Nasa na noite da última terça-feira (1°). A missão, que deve contornar o lado oculto do satélite, conta com quatro astronautas.

Além de Wiseman, integram a equpe os astronautas da Nasa Victor Glover (piloto), Christina Koch (especialista em missão) e Jeremy Hansen (especialista em missão da Agência Espacial Canadense).

Este evento é significativo, porque marca a primeira vez que astronautas deixam a órbita do nosso planeta rumo à Lua desde o ano de 1972.

O que é possível ver nos registros?

Em uma das imagens, é possível observar o continente africano como uma faixa marrom, enquanto o planeta eclipsa o Sol. O registro também exibe a luz zodiacal e duas auroras localizadas nas extremidades da foto.

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Uma segunda fotografia mostra a visão da Terra a partir de uma das aberturas da Orion.

A manobra realizada posicionou a cápsula na chamada "trajetória de retorno livre". Esse percurso utiliza a gravidade da própria Lua para levar a nave até o satélite e trazê-la de volta para a Terra posteriormente.