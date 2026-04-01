Aetemis II: Nasa lança foguete com quatro astronautas para a Lua

Com duração de 10 dias, o foguete da Missão Artemis II foi lançado à Lua pela Nasa na noite desta terça-feira (1°). A missão, que deve contornar o lado oculto do satélite, conta com quatro astronautas.

Integram a equipe os astronautas da Nasa Reid Wiseman (comandante), Victor Glover (piloto), Christina Koch (especialista em missão) e Jeremy Hansen (especialista em missão da Agência Espacial Canadense).

Todo lançamento pode ser acompanhado em transmissão ao vivo pelo YouTube oficial da Nasa.

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“A Artemis II, a primeira missão tripulada do programa Artemis, foi lançada do Centro Espacial Kennedy, na Flórida, às 18h35 (horário do leste dos EUA) na quarta-feira, 1º de abril”, anunciou a agência.

Ainda de acordo com a Nasa, Artemis II é a primeira missão tripulada da agência no âmbito do programa Artemis.

Entre os objetivos, a agência testará pela primeira vez os sistemas de suporte à vida da espaçonave Orion com seres humanos e estabelecerá as bases para futuras missões tripuladas do programa Artemis.

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