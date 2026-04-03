Cuba liberta mais de 2 mil presos em novo indulto por Semana Santa

O governo cubano anunciou, nesta quinta-feira (2), a libertação antecipada de 2.010 presos, como parte de um indulto concedido em razão da Semana Santa.

Segundo noticiou a AFP, este é o segundo anúncio de soltura de detentos feito em menos de um mês na ilha caribenha.

O indulto foi comunicado por meio de uma nota oficial lida na televisão estatal cubana, que classificou a medida como um “gesto humanitário e soberano”, fazendo referência às celebrações religiosas.

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No mês de março, Cuba já havia anunciado a liberação antecipada de 51 presos. Naquela ocasião, a ação foi interpretada como uma demonstração de “boa vontade” para com o Vaticano, que historicamente atua como mediador nas relações entre os governos cubano e dos Estados Unidos.

O comunicado que publicizou a decisão recente mencionou que os detentos contemplados com o indulto são aqueles que já cumpriram “uma parte importante de suas penas” e que mantiveram “boa conduta” durante o período de reclusão.

Esse é o quinto indulto implementado pelo governo cubano desde o ano de 2011. Ao longo desse período, mais de 11 mil pessoas foram beneficiadas por essas medidas de clemência.