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Cuba liberta mais de 2 mil presos em novo indulto por Semana Santa

Havana caracterizou decisão como um “gesto humanitário e soberano”.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 08:53)
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Foto de Miguel Díaz-Canel.
Legenda: Na foto, presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, durante agenda no Brasil.
Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil.

O governo cubano anunciou, nesta quinta-feira (2), a libertação antecipada de 2.010 presos, como parte de um indulto concedido em razão da Semana Santa. 

Segundo noticiou a AFP, este é o segundo anúncio de soltura de detentos feito em menos de um mês na ilha caribenha. 

O indulto foi comunicado por meio de uma nota oficial lida na televisão estatal cubana, que classificou a medida como um “gesto humanitário e soberano”, fazendo referência às celebrações religiosas.

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O comunicado que publicizou a decisão recente mencionou que os detentos contemplados com o indulto são aqueles que já cumpriram “uma parte importante de suas penas” e que mantiveram “boa conduta” durante o período de reclusão.

Esse é o  quinto indulto implementado pelo governo cubano desde o ano de 2011. Ao longo desse período, mais de 11 mil pessoas foram beneficiadas por essas medidas de clemência.

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